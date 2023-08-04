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США привыкли воевать чужими руками, заявили в Совфеде - РИА Новости, 04.08.2023
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10:59 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/usa-1888126741.html
США привыкли воевать чужими руками, заявили в Совфеде
США привыкли воевать чужими руками, заявили в Совфеде - РИА Новости, 04.08.2023
США привыкли воевать чужими руками, заявили в Совфеде
США вряд ли направят свой контингент в Нигер в помощь свергнутому главе государства, Вашингтон успешно воюет только чужими руками, заявил первый замглавы... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:59
2023-08-04T10:59
в мире
сша
нигер
совет федерации рф
владимир джабаров
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. США вряд ли направят свой контингент в Нигер в помощь свергнутому главе государства, Вашингтон успешно воюет только чужими руками, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram-канале. Ранее свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке, опубликованной в газете Washington Post, попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. Базум отметил, что написал этот материал, находясь в заложниках у путчистов. "Что касается отправки американских войск в Нигер, хочу напомнить, чем заканчивались для США подобные авантюры в прошлом: бегство из осажденного Сайгона 30 апреля 1975 года или позорный отлет американских транспортных бортов из Афганистана 31 августа 2021 года", - написал политик. По словам Джабарова, американцы "успешно воюют только чужими руками". "И это понятно. Своих-то жалко обрекать на гибель", - заключил он.
https://ria.ru/20230804/niger-1888119106.html
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в мире, сша, нигер, совет федерации рф, владимир джабаров, переворот в нигере — 2023
В мире, США, Нигер, Совет Федерации РФ, Владимир Джабаров, Переворот в Нигере — 2023
США привыкли воевать чужими руками, заявили в Совфеде

Сенатор Джабаров назвал отправку контингента США в Нигер после переворота маловероятной

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. США вряд ли направят свой контингент в Нигер в помощь свергнутому главе государства, Вашингтон успешно воюет только чужими руками, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram-канале.
Ранее свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке, опубликованной в газете Washington Post, попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. Базум отметил, что написал этот материал, находясь в заложниках у путчистов.
«
"Что касается отправки американских войск в Нигер, хочу напомнить, чем заканчивались для США подобные авантюры в прошлом: бегство из осажденного Сайгона 30 апреля 1975 года или позорный отлет американских транспортных бортов из Афганистана 31 августа 2021 года", - написал политик.
По словам Джабарова, американцы "успешно воюют только чужими руками". "И это понятно. Своих-то жалко обрекать на гибель", - заключил он.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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В миреСШАНигерСовет Федерации РФВладимир ДжабаровПереворот в Нигере — 2023
 
 
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