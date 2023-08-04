https://ria.ru/20230804/usa-1888126741.html

США привыкли воевать чужими руками, заявили в Совфеде

США привыкли воевать чужими руками, заявили в Совфеде - РИА Новости, 04.08.2023

США привыкли воевать чужими руками, заявили в Совфеде

США вряд ли направят свой контингент в Нигер в помощь свергнутому главе государства, Вашингтон успешно воюет только чужими руками, заявил первый замглавы... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:59

2023-08-04T10:59

2023-08-04T10:59

в мире

сша

нигер

совет федерации рф

владимир джабаров

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. США вряд ли направят свой контингент в Нигер в помощь свергнутому главе государства, Вашингтон успешно воюет только чужими руками, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram-канале. Ранее свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке, опубликованной в газете Washington Post, попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. Базум отметил, что написал этот материал, находясь в заложниках у путчистов. "Что касается отправки американских войск в Нигер, хочу напомнить, чем заканчивались для США подобные авантюры в прошлом: бегство из осажденного Сайгона 30 апреля 1975 года или позорный отлет американских транспортных бортов из Афганистана 31 августа 2021 года", - написал политик. По словам Джабарова, американцы "успешно воюют только чужими руками". "И это понятно. Своих-то жалко обрекать на гибель", - заключил он.

https://ria.ru/20230804/niger-1888119106.html

сша

нигер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нигер, совет федерации рф, владимир джабаров, переворот в нигере — 2023