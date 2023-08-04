https://ria.ru/20230804/ukraintsy-1888265544.html

Директор радио "Радонеж" опроверг заявления о призывах убивать украинцев

Директор радио "Радонеж" опроверг заявления о призывах убивать украинцев - РИА Новости, 04.08.2023

Директор радио "Радонеж" опроверг заявления о призывах убивать украинцев

Директор радиостанции "Радонеж" Евгений Никифоров сказал РИА Новости, что заявления и заголовки о том, что он якобы призвал убивать украинцев – это... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:34

2023-08-04T18:34

2023-08-04T18:34

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Директор радиостанции "Радонеж" Евгений Никифоров сказал РИА Новости, что заявления и заголовки о том, что он якобы призвал убивать украинцев – это передергивание, речь о том, что надо уничтожать украинский нацизм и нацистов. Ранее Никифоров заявил в эфире телеканала "СПАС" о том, что "ответом на выступления нацистов может быть одно – "Солнцепек". По его словам, "это нужно выжигать". "Говорят, что чуть ли я не призываю уничтожать украинцев – конечно, это все преувеличение, передергивание, дичь. Речь идет не об украинцах. У меня полсемьи – украинцы, мне что, их уничтожить? Речь о необходимости уничтожать украинский нацизм и украинских нацистов", - сказал Никифоров. По его словам, украинские нацисты отвергли Христа, потому что поставили нацию превыше всего, как в свое время сделали германские нацисты. "Украинские нацисты устроили торжество язычества, культ своего народа, который порождает ненависть к другим народам. И сейчас Украина живет культом ненависти. А если они отвергли Христа... то они сами выбрали языческую, дохристианскую, ветхозаветную этику. Она жесткая: "зуб за зуб". Я привел пример, как пророк Илия (считается небесным покровителем ВДВ – ред.) поступил со жрецами Ваала (языческого бога – ред.), противниками веры – зарезал 400 человек", - пояснил журналист. Он напомнил, что украинские власти призывают убивать русских людей, а российская же сторона действует по другому принципу. "Даже во время Великой Отечественной войны Сталин говорил, что мы воюем не против немцев, а против нацизма и фашизма, так и сейчас – мы воюем не против украинского народа, а против нацистов, бандеровцев", - заключил собеседник агентства. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал преследовать россиян всегда и везде, достать их "юридически или физически", а также что план Киева включает "максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян". А главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный в 2022 году заявлял, что опыт, который на Украине "исповедуют почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов нужно убивать".

https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1886985207.html

https://ria.ru/20221024/krasovskiy-1826403385.html

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, ситуация в днр и лнр