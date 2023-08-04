https://ria.ru/20230804/ukraintsy-1888265544.html
Директор радио "Радонеж" опроверг заявления о призывах убивать украинцев
Директор радио "Радонеж" опроверг заявления о призывах убивать украинцев - РИА Новости, 04.08.2023
Директор радио "Радонеж" опроверг заявления о призывах убивать украинцев
Директор радиостанции "Радонеж" Евгений Никифоров сказал РИА Новости, что заявления и заголовки о том, что он якобы призвал убивать украинцев – это... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:34
2023-08-04T18:34
2023-08-04T18:34
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729693847_43:0:1039:560_1920x0_80_0_0_5dc348496e00718db3cd841aa0170487.jpg
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Директор радиостанции "Радонеж" Евгений Никифоров сказал РИА Новости, что заявления и заголовки о том, что он якобы призвал убивать украинцев – это передергивание, речь о том, что надо уничтожать украинский нацизм и нацистов. Ранее Никифоров заявил в эфире телеканала "СПАС" о том, что "ответом на выступления нацистов может быть одно – "Солнцепек". По его словам, "это нужно выжигать". "Говорят, что чуть ли я не призываю уничтожать украинцев – конечно, это все преувеличение, передергивание, дичь. Речь идет не об украинцах. У меня полсемьи – украинцы, мне что, их уничтожить? Речь о необходимости уничтожать украинский нацизм и украинских нацистов", - сказал Никифоров. По его словам, украинские нацисты отвергли Христа, потому что поставили нацию превыше всего, как в свое время сделали германские нацисты. "Украинские нацисты устроили торжество язычества, культ своего народа, который порождает ненависть к другим народам. И сейчас Украина живет культом ненависти. А если они отвергли Христа... то они сами выбрали языческую, дохристианскую, ветхозаветную этику. Она жесткая: "зуб за зуб". Я привел пример, как пророк Илия (считается небесным покровителем ВДВ – ред.) поступил со жрецами Ваала (языческого бога – ред.), противниками веры – зарезал 400 человек", - пояснил журналист. Он напомнил, что украинские власти призывают убивать русских людей, а российская же сторона действует по другому принципу. "Даже во время Великой Отечественной войны Сталин говорил, что мы воюем не против немцев, а против нацизма и фашизма, так и сейчас – мы воюем не против украинского народа, а против нацистов, бандеровцев", - заключил собеседник агентства. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал преследовать россиян всегда и везде, достать их "юридически или физически", а также что план Киева включает "максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян". А главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный в 2022 году заявлял, что опыт, который на Украине "исповедуют почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов нужно убивать".
https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1886985207.html
https://ria.ru/20221024/krasovskiy-1826403385.html
https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729693847_167:0:914:560_1920x0_80_0_0_53f82c81eef80c0b8c9b52735cd7f066.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Директор радио "Радонеж" опроверг заявления о призывах убивать украинцев
Директор радио "Радонеж" Никифоров заявил, что призывал уничтожать не украинцев, а нацизм
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Директор радиостанции "Радонеж" Евгений Никифоров сказал РИА Новости, что заявления и заголовки о том, что он якобы призвал убивать украинцев – это передергивание, речь о том, что надо уничтожать украинский нацизм и нацистов.
Ранее Никифоров заявил в эфире телеканала "СПАС" о том, что "ответом на выступления нацистов может быть одно – "Солнцепек". По его словам, "это нужно выжигать".
Этот неонацизм кого надо неонацизм: в Европе поют оды Бандере и "Азову"*
"Говорят, что чуть ли я не призываю уничтожать украинцев – конечно, это все преувеличение, передергивание, дичь. Речь идет не об украинцах. У меня полсемьи – украинцы, мне что, их уничтожить? Речь о необходимости уничтожать украинский нацизм и украинских нацистов", - сказал Никифоров.
По его словам, украинские нацисты отвергли Христа, потому что поставили нацию превыше всего, как в свое время сделали германские нацисты. "Украинские нацисты устроили торжество язычества, культ своего народа, который порождает ненависть к другим народам. И сейчас Украина
живет культом ненависти. А если они отвергли Христа... то они сами выбрали языческую, дохристианскую, ветхозаветную этику. Она жесткая: "зуб за зуб". Я привел пример, как пророк Илия (считается небесным покровителем ВДВ
– ред.) поступил со жрецами Ваала (языческого бога – ред.), противниками веры – зарезал 400 человек", - пояснил журналист.
Красовский заявил, что никогда не простит себя за слова о детях на Украине
Он напомнил, что украинские власти призывают убивать русских людей, а российская же сторона действует по другому принципу. "Даже во время Великой Отечественной войны Сталин говорил, что мы воюем не против немцев, а против нацизма и фашизма, так и сейчас – мы воюем не против украинского народа, а против нацистов, бандеровцев", - заключил собеседник агентства.
В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
пообещал преследовать россиян всегда и везде, достать их "юридически или физически", а также что план Киева
включает "максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян". А главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный
в 2022 году заявлял, что опыт, который на Украине "исповедуют почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов нужно убивать".
Россия вновь сражается со старым смертельным врагом