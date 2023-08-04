Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на родину - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 04.08.2023 (обновлено: 21:56 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/ukraina-1888271262.html
СМИ: украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на родину
СМИ: украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на родину - РИА Новости, 04.08.2023
СМИ: украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на родину
Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на родину после окончания зарубежных командировок, сообщило издание "Зеркало недели". РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:56
2023-08-04T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мид украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ffc9d2e24bd4e71e1c99e4ec5d958cca.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на родину после окончания зарубежных командировок, сообщило издание "Зеркало недели". "С начала 2022 года из посольств Украины за рубежом не вернулись от 40 до 60 процентов сотрудников дипломатических ведомств, однако на практике эти цифры могут быть еще больше", — говорится в статье.Так, в прошлом году из дипмиссий в США должны были приехать около 20 человек, но не вернулся ни один дипломат. Основные факторы, которые влияют на такое решение, — это финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством на Украине, страх перед мобилизацией и опасение, что после приезда они больше не смогут выехать за границу. "Когда не возвращаются дипломаты, которые всегда должны на передовой отстаивать интересы своей страны, это означает, что они не верят в будущее этой страны. И это индикатор как для украинского общества, так и для иностранных инвесторов. Такая ситуация никак не способствует реализации цели, о которой на совещании послов говорил президент: вернуть украинцев домой. Как дипломаты могут способствовать возвращению на Украину миллионов украинцев, бежавших &lt;...&gt; в США, Германию, Польшу, Чехию, если сами дипломаты не хотят возвращаться?" — пишет "Зеркало недели".Издание отмечает, что решение не возвращаться принимают как молодые сотрудники, так и старшие дипломаты, третьи секретари и советники-посланники."Решение большого количества квалифицированных специалистов не возвращаться на Украину — это катастрофа, демонстрирующая несостоятельность государства и его дипслужбы", — заключило издание.Как сообщало информагентство УНИАН, следственная комиссия Украины установила, что за время российской спецоперации разрешение на выезд получили около 96 тысяч украинцев, более 11 процентов от общей численности граждан приняли решение не возвращаться обратно.
https://ria.ru/20230721/pristayko-1885446503.html
https://ria.ru/20230708/bezhentsy-1882913785.html
https://ria.ru/20230201/bezhentsy-1849077830.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f31c9fdf81c457247750a631ac0da8f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на родину

Зеркало недели: до 60 процентов дипломатов не вернулись на Украину после командировок

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Украины, Киев
Здание Министерства иностранных дел Украины, Киев - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Украины, Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на родину после окончания зарубежных командировок, сообщило издание "Зеркало недели".
"С начала 2022 года из посольств Украины за рубежом не вернулись от 40 до 60 процентов сотрудников дипломатических ведомств, однако на практике эти цифры могут быть еще больше", — говорится в статье.
Украинский дипломат Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Зеленский уволил посла в Британии, который ранее его раскритиковал
21 июля, 11:19
Так, в прошлом году из дипмиссий в США должны были приехать около 20 человек, но не вернулся ни один дипломат. Основные факторы, которые влияют на такое решение, — это финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством на Украине, страх перед мобилизацией и опасение, что после приезда они больше не смогут выехать за границу.
"Когда не возвращаются дипломаты, которые всегда должны на передовой отстаивать интересы своей страны, это означает, что они не верят в будущее этой страны. И это индикатор как для украинского общества, так и для иностранных инвесторов. Такая ситуация никак не способствует реализации цели, о которой на совещании послов говорил президент: вернуть украинцев домой. Как дипломаты могут способствовать возвращению на Украину миллионов украинцев, бежавших <...> в США, Германию, Польшу, Чехию, если сами дипломаты не хотят возвращаться?" — пишет "Зеркало недели".
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
В Финляндии откровенно высказались об украинских беженцах
8 июля, 00:38
Издание отмечает, что решение не возвращаться принимают как молодые сотрудники, так и старшие дипломаты, третьи секретари и советники-посланники.
"Решение большого количества квалифицированных специалистов не возвращаться на Украину — это катастрофа, демонстрирующая несостоятельность государства и его дипслужбы", — заключило издание.
Как сообщало информагентство УНИАН, следственная комиссия Украины установила, что за время российской спецоперации разрешение на выезд получили около 96 тысяч украинцев, более 11 процентов от общей численности граждан приняли решение не возвращаться обратно.
Женева - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Беженцы с Украины обратилась в суд в Швейцарии из-за низких пособий
1 февраля, 19:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМИД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала