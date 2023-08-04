СМИ: украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на родину
Зеркало недели: до 60 процентов дипломатов не вернулись на Украину после командировок
Здание Министерства иностранных дел Украины, Киев. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на родину после окончания зарубежных командировок, сообщило издание "Зеркало недели".
"С начала 2022 года из посольств Украины за рубежом не вернулись от 40 до 60 процентов сотрудников дипломатических ведомств, однако на практике эти цифры могут быть еще больше", — говорится в статье.
Так, в прошлом году из дипмиссий в США должны были приехать около 20 человек, но не вернулся ни один дипломат. Основные факторы, которые влияют на такое решение, — это финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством на Украине, страх перед мобилизацией и опасение, что после приезда они больше не смогут выехать за границу.
"Когда не возвращаются дипломаты, которые всегда должны на передовой отстаивать интересы своей страны, это означает, что они не верят в будущее этой страны. И это индикатор как для украинского общества, так и для иностранных инвесторов. Такая ситуация никак не способствует реализации цели, о которой на совещании послов говорил президент: вернуть украинцев домой. Как дипломаты могут способствовать возвращению на Украину миллионов украинцев, бежавших <...> в США, Германию, Польшу, Чехию, если сами дипломаты не хотят возвращаться?" — пишет "Зеркало недели".
Издание отмечает, что решение не возвращаться принимают как молодые сотрудники, так и старшие дипломаты, третьи секретари и советники-посланники.
"Решение большого количества квалифицированных специалистов не возвращаться на Украину — это катастрофа, демонстрирующая несостоятельность государства и его дипслужбы", — заключило издание.
Как сообщало информагентство УНИАН, следственная комиссия Украины установила, что за время российской спецоперации разрешение на выезд получили около 96 тысяч украинцев, более 11 процентов от общей численности граждан приняли решение не возвращаться обратно.