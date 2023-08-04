Опрос: американцы стали меньше поддерживать идею вступления Украины в НАТО
Опрос Newsweek: 47 процентов жителей США поддерживают идею о вступлении Украины в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число американцев, поддерживающих идею вступления Украины в НАТО, за последние три месяца снизилось, свидетельствуют данные исследования, проведенного совместно изданием Newsweek и компанией Redfield & Wilton Strategies.
"Поддержка членства Украины (в НАТО) снизилась на восемь процентных пункта и составила 47%, 23% решительно поддерживают этот шаг, 29% занимают нейтральную позицию", - приводит издание результаты опроса, проведенного 25 и 26 июля.
В апреле, когда издание проводило схожий опрос, 55% американцев заявили, что Украина должна стать членом НАТО.
Как отмечается, с апреля число тех, кто выступает против членства Украины в НАТО, увеличилось с 10% до 16%, при этом из них 6% выступают решительно против членства Киева в НАТО.
Респондентам также задали вопрос о сроках вступления Украины в альянс. Согласно результатам опроса, 26% опрошенных заявили, что Украина должна немедленно вступить в альянс, 37% - лишь после завершения военного конфликта, а 12% респондентов и вовсе сказали "никогда".
Опрос был проведен 25 и 26 июля, в нем приняли участие 1500 взрослых американцев, предельная погрешность составила 2,53 процентных пункта.
Ранее результаты опроса, проведенного совместно изданием Newsweek и компанией Redfield & Wilton Strategies, показали, что около трети жителей США поддерживают идею об отправке американских военных для участия в конфликте на стороне Украины.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.