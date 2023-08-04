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Опрос: американцы стали меньше поддерживать идею вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 04.08.2023
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16:59 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/ukraina-1888241375.html
Опрос: американцы стали меньше поддерживать идею вступления Украины в НАТО
Опрос: американцы стали меньше поддерживать идею вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 04.08.2023
Опрос: американцы стали меньше поддерживать идею вступления Украины в НАТО
Число американцев, поддерживающих идею вступления Украины в НАТО, за последние три месяца снизилось, свидетельствуют данные исследования, проведенного совместно РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:59
2023-08-04T16:59
украина
киев
верховная рада украины
владимир зеленский
нато
евросоюз
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число американцев, поддерживающих идею вступления Украины в НАТО, за последние три месяца снизилось, свидетельствуют данные исследования, проведенного совместно изданием Newsweek и компанией Redfield &amp; Wilton Strategies. "Поддержка членства Украины (в НАТО) снизилась на восемь процентных пункта и составила 47%, 23% решительно поддерживают этот шаг, 29% занимают нейтральную позицию", - приводит издание результаты опроса, проведенного 25 и 26 июля. В апреле, когда издание проводило схожий опрос, 55% американцев заявили, что Украина должна стать членом НАТО. Как отмечается, с апреля число тех, кто выступает против членства Украины в НАТО, увеличилось с 10% до 16%, при этом из них 6% выступают решительно против членства Киева в НАТО. Респондентам также задали вопрос о сроках вступления Украины в альянс. Согласно результатам опроса, 26% опрошенных заявили, что Украина должна немедленно вступить в альянс, 37% - лишь после завершения военного конфликта, а 12% респондентов и вовсе сказали "никогда". Опрос был проведен 25 и 26 июля, в нем приняли участие 1500 взрослых американцев, предельная погрешность составила 2,53 процентных пункта. Ранее результаты опроса, проведенного совместно изданием Newsweek и компанией Redfield &amp; Wilton Strategies, показали, что около трети жителей США поддерживают идею об отправке американских военных для участия в конфликте на стороне Украины. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
https://ria.ru/20230804/ukraina-1888216055.html
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киев
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украина, киев, верховная рада украины, владимир зеленский, нато, евросоюз, сша
Украина, Киев, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, США
Опрос: американцы стали меньше поддерживать идею вступления Украины в НАТО

Опрос Newsweek: 47 процентов жителей США поддерживают идею о вступлении Украины в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число американцев, поддерживающих идею вступления Украины в НАТО, за последние три месяца снизилось, свидетельствуют данные исследования, проведенного совместно изданием Newsweek и компанией Redfield & Wilton Strategies.
"Поддержка членства Украины (в НАТО) снизилась на восемь процентных пункта и составила 47%, 23% решительно поддерживают этот шаг, 29% занимают нейтральную позицию", - приводит издание результаты опроса, проведенного 25 и 26 июля.
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В апреле, когда издание проводило схожий опрос, 55% американцев заявили, что Украина должна стать членом НАТО.
Как отмечается, с апреля число тех, кто выступает против членства Украины в НАТО, увеличилось с 10% до 16%, при этом из них 6% выступают решительно против членства Киева в НАТО.
Респондентам также задали вопрос о сроках вступления Украины в альянс. Согласно результатам опроса, 26% опрошенных заявили, что Украина должна немедленно вступить в альянс, 37% - лишь после завершения военного конфликта, а 12% респондентов и вовсе сказали "никогда".
Опрос был проведен 25 и 26 июля, в нем приняли участие 1500 взрослых американцев, предельная погрешность составила 2,53 процентных пункта.
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Ранее результаты опроса, проведенного совместно изданием Newsweek и компанией Redfield & Wilton Strategies, показали, что около трети жителей США поддерживают идею об отправке американских военных для участия в конфликте на стороне Украины.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
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