https://ria.ru/20230804/ukraina-1888216055.html

Посол Украины утверждает, что в США поддерживают помощь Киеву

Посол Украины утверждает, что в США поддерживают помощь Киеву - РИА Новости, 04.08.2023

Посол Украины утверждает, что в США поддерживают помощь Киеву

Посол Украины в США и экс-министр финансов Оксана Маркарова утверждает в интервью газете Washington Post, что поддержка американцами предоставления помощи... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:38

2023-08-04T15:38

2023-08-04T15:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

оксана маркарова

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729049339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da6a69ac194a04dc0d58b73830dcb95f.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Посол Украины в США и экс-министр финансов Оксана Маркарова утверждает в интервью газете Washington Post, что поддержка американцами предоставления помощи Украине не снижается, несмотря на результаты опросов, доказывающих обратное. Согласно опубликованным в пятницу данным опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS, большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, потому что общественность расходится во мнениях о том, достаточно ли США уже сделали для помощи Украине. "На самом деле мы с нетерпением ожидаем обсуждения дополнительного предложения (о помощи Украине – ред.), и мы действительно надеемся, что конгресс поддержит его. У нас по-прежнему очень сильная двухпартийная поддержка. Я не вижу, чтобы эта поддержка уменьшалась", - заявила Маркарова. Посол также добавила, что ознакомилась с данными опросов, которые, как она отметила, якобы демонстрируют, что по сравнению с прошлым годом поддержка гражданами США помощи Украине растет. Ранее в опросе, проведенном газетой New York Times с исследовательским институтом Siena College poll, говорилось, что почти 40% американцев не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине. Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американские военные на Украине есть, но они не участвуют в боевых действиях и не оказывают поддержку украинским операциям. Он повторил, что американские военнослужащие присутствуют на Украине для охраны посольства США и работы в аппарате военного атташе, где они, в частности, обеспечивают аудит оборонных поставок.

https://ria.ru/20230804/ukraina-1888157296.html

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887831756.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, оксана маркарова, ситуация в днр и лнр