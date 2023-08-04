https://ria.ru/20230804/ukraina-1888216055.html
Посол Украины утверждает, что в США поддерживают помощь Киеву
Посол Украины утверждает, что в США поддерживают помощь Киеву - РИА Новости, 04.08.2023
Посол Украины утверждает, что в США поддерживают помощь Киеву
Посол Украины в США и экс-министр финансов Оксана Маркарова утверждает в интервью газете Washington Post, что поддержка американцами предоставления помощи... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:38
2023-08-04T15:38
2023-08-04T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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оксана маркарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Посол Украины в США и экс-министр финансов Оксана Маркарова утверждает в интервью газете Washington Post, что поддержка американцами предоставления помощи Украине не снижается, несмотря на результаты опросов, доказывающих обратное. Согласно опубликованным в пятницу данным опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS, большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, потому что общественность расходится во мнениях о том, достаточно ли США уже сделали для помощи Украине. "На самом деле мы с нетерпением ожидаем обсуждения дополнительного предложения (о помощи Украине – ред.), и мы действительно надеемся, что конгресс поддержит его. У нас по-прежнему очень сильная двухпартийная поддержка. Я не вижу, чтобы эта поддержка уменьшалась", - заявила Маркарова. Посол также добавила, что ознакомилась с данными опросов, которые, как она отметила, якобы демонстрируют, что по сравнению с прошлым годом поддержка гражданами США помощи Украине растет. Ранее в опросе, проведенном газетой New York Times с исследовательским институтом Siena College poll, говорилось, что почти 40% американцев не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине. Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американские военные на Украине есть, но они не участвуют в боевых действиях и не оказывают поддержку украинским операциям. Он повторил, что американские военнослужащие присутствуют на Украине для охраны посольства США и работы в аппарате военного атташе, где они, в частности, обеспечивают аудит оборонных поставок.
https://ria.ru/20230804/ukraina-1888157296.html
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887831756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, оксана маркарова, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Оксана Маркарова, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посол Украины утверждает, что в США поддерживают помощь Киеву
Посол Маркарова утверждает, что в США по-прежнему выступают за предоставление помощи Киеву
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Посол Украины в США и экс-министр финансов Оксана Маркарова утверждает в интервью газете Washington Post
, что поддержка американцами предоставления помощи Украине не снижается, несмотря на результаты опросов, доказывающих обратное.
Согласно опубликованным в пятницу данным опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS, большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, потому что общественность расходится во мнениях о том, достаточно ли США уже сделали для помощи Украине.
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"На самом деле мы с нетерпением ожидаем обсуждения дополнительного предложения (о помощи Украине – ред.), и мы действительно надеемся, что конгресс поддержит его. У нас по-прежнему очень сильная двухпартийная поддержка. Я не вижу, чтобы эта поддержка уменьшалась", - заявила Маркарова. Посол также добавила, что ознакомилась с данными опросов, которые, как она отметила, якобы демонстрируют, что по сравнению с прошлым годом поддержка гражданами США помощи Украине растет.
Ранее в опросе, проведенном газетой New York Times с исследовательским институтом Siena College poll, говорилось, что почти 40% американцев не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби
заявил, что американские военные на Украине есть, но они не участвуют в боевых действиях и не оказывают поддержку украинским операциям. Он повторил, что американские военнослужащие присутствуют на Украине для охраны посольства США и работы в аппарате военного атташе, где они, в частности, обеспечивают аудит оборонных поставок.
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