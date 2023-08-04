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В Киеве озвучили главное предостережение в адрес Запада - РИА Новости, 04.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 04.08.2023 (обновлено: 15:57 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/ukraina-1888202909.html
В Киеве озвучили главное предостережение в адрес Запада
В Киеве озвучили главное предостережение в адрес Запада - РИА Новости, 04.08.2023
В Киеве озвучили главное предостережение в адрес Запада
Руководство Украины недовольно сомнениями на Западе в успехе ВСУ, сообщает NBC. "<…> в Киеве хотят предостеречь от нереалистичных, по их мнению, ожиданий в СМИ... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:10
2023-08-04T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Руководство Украины недовольно сомнениями на Западе в успехе ВСУ, сообщает NBC. "&lt;…&gt; в Киеве хотят предостеречь от нереалистичных, по их мнению, ожиданий в СМИ и комментариях, которые могут создать ложное представление о том, что Украина не может и не будет побеждать", — сказал советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью телеканалу. Издание со ссылкой на бывшего посла США на Украине Уильяма Тейлора указывает на значимое влияние таких мнений в медиа на перспективы получения Киевом новых партий оружия и денег. Так, он заявил, что существует риск того, что слишком мрачные выводы о будущем ВСУ могут стать "самосбывающимся пророчеством". "Если возникнет мнение, что украинцы не могут победить, мы не станем давать им то, что нужно для победы", — сказал Тейлор. Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230804/ukraina-1888195363.html
https://ria.ru/20230804/ukraina-1888124114.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, США
В Киеве озвучили главное предостережение в адрес Запада

NBC News: украинские чиновники недовольны сомнениями Запада в успехах ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Руководство Украины недовольно сомнениями на Западе в успехе ВСУ, сообщает NBC.

"<…> в Киеве хотят предостеречь от нереалистичных, по их мнению, ожиданий в СМИ и комментариях, которые могут создать ложное представление о том, что Украина не может и не будет побеждать", — сказал советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью телеканалу.
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Издание со ссылкой на бывшего посла США на Украине Уильяма Тейлора указывает на значимое влияние таких мнений в медиа на перспективы получения Киевом новых партий оружия и денег. Так, он заявил, что существует риск того, что слишком мрачные выводы о будущем ВСУ могут стать "самосбывающимся пророчеством".

"Если возникнет мнение, что украинцы не могут победить, мы не станем давать им то, что нужно для победы", — сказал Тейлор.

Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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