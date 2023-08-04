В Киеве озвучили главное предостережение в адрес Запада
NBC News: украинские чиновники недовольны сомнениями Запада в успехах ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Руководство Украины недовольно сомнениями на Западе в успехе ВСУ, сообщает NBC.
"<…> в Киеве хотят предостеречь от нереалистичных, по их мнению, ожиданий в СМИ и комментариях, которые могут создать ложное представление о том, что Украина не может и не будет побеждать", — сказал советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью телеканалу.
"<…> в Киеве хотят предостеречь от нереалистичных, по их мнению, ожиданий в СМИ и комментариях, которые могут создать ложное представление о том, что Украина не может и не будет побеждать", — сказал советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью телеканалу.
Издание со ссылкой на бывшего посла США на Украине Уильяма Тейлора указывает на значимое влияние таких мнений в медиа на перспективы получения Киевом новых партий оружия и денег. Так, он заявил, что существует риск того, что слишком мрачные выводы о будущем ВСУ могут стать "самосбывающимся пророчеством".
"Если возникнет мнение, что украинцы не могут победить, мы не станем давать им то, что нужно для победы", — сказал Тейлор.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
"Если возникнет мнение, что украинцы не могут победить, мы не станем давать им то, что нужно для победы", — сказал Тейлор.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.