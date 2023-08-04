https://ria.ru/20230804/ukraina-1888202909.html

В Киеве озвучили главное предостережение в адрес Запада

В Киеве озвучили главное предостережение в адрес Запада - РИА Новости, 04.08.2023

В Киеве озвучили главное предостережение в адрес Запада

Руководство Украины недовольно сомнениями на Западе в успехе ВСУ, сообщает NBC. "<…> в Киеве хотят предостеречь от нереалистичных, по их мнению, ожиданий в СМИ... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:10

2023-08-04T15:10

2023-08-04T15:57

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Руководство Украины недовольно сомнениями на Западе в успехе ВСУ, сообщает NBC. "<…> в Киеве хотят предостеречь от нереалистичных, по их мнению, ожиданий в СМИ и комментариях, которые могут создать ложное представление о том, что Украина не может и не будет побеждать", — сказал советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью телеканалу. Издание со ссылкой на бывшего посла США на Украине Уильяма Тейлора указывает на значимое влияние таких мнений в медиа на перспективы получения Киевом новых партий оружия и денег. Так, он заявил, что существует риск того, что слишком мрачные выводы о будущем ВСУ могут стать "самосбывающимся пророчеством". "Если возникнет мнение, что украинцы не могут победить, мы не станем давать им то, что нужно для победы", — сказал Тейлор. Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230804/ukraina-1888195363.html

https://ria.ru/20230804/ukraina-1888124114.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, сша