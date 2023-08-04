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СМИ: Зеленский угодил в "тройную ловушку" Путина - РИА Новости, 04.08.2023
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10:49 04.08.2023 (обновлено: 15:10 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/ukraina-1888124114.html
СМИ: Зеленский угодил в "тройную ловушку" Путина
СМИ: Зеленский угодил в "тройную ловушку" Путина - РИА Новости, 04.08.2023
СМИ: Зеленский угодил в "тройную ловушку" Путина
Россия располагает тремя важными козырями, которые помогают ей побеждать Украину, пишет Джанлука Ди Фео в статье для издания La Repubblica."Украинское... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:49
2023-08-04T15:10
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия располагает тремя важными козырями, которые помогают ей побеждать Украину, пишет Джанлука Ди Фео в статье для издания La Repubblica."Украинское наступление сбавило темп, и Запад боится, что оно сойдет на нет в течение месяца. На стороне России мощная оборона и тактика боевых генералов, при том что ВСУ так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями", — говорится в публикации. Автор отмечает, что результаты контрнаступления вызывают растущее беспокойство на Украине и среди ее союзников: есть опасение, что ВСУ не смогут к осени вытеснить россиян с занятых ими территорий, что создаст очень сложную ситуацию не только в военном, но и в политическом плане. "Катастрофический сценарий может выглядеть так: бросок украинских войск в сторону Крыма отложат до конца весны 2024 года, что позволит России еще сильнее укрепиться", — пишет журналист. По его мнению, если ВСУ не смогут занять Мариуполь и Мелитополь к середине сентября, у Кремля будет много времени для того, чтобы попытаться расколоть союзников Зеленского. В заключение Ди Фео приходит к выводу, что в дипломатических кругах возобновились разговоры о перемирии по корейскому образцу, которое заморозит линию фронта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230804/zelenskiy-1888111298.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: Зеленский угодил в "тройную ловушку" Путина

La Repubblica: у России есть три козыря для победы над Украиной

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия располагает тремя важными козырями, которые помогают ей побеждать Украину, пишет Джанлука Ди Фео в статье для издания La Repubblica.

"Украинское наступление сбавило темп, и Запад боится, что оно сойдет на нет в течение месяца. На стороне России мощная оборона и тактика боевых генералов, при том что ВСУ так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Громкое обвинение Зеленского в адрес Путина вызвало шок в Сети
09:43
Автор отмечает, что результаты контрнаступления вызывают растущее беспокойство на Украине и среди ее союзников: есть опасение, что ВСУ не смогут к осени вытеснить россиян с занятых ими территорий, что создаст очень сложную ситуацию не только в военном, но и в политическом плане.
"Катастрофический сценарий может выглядеть так: бросок украинских войск в сторону Крыма отложат до конца весны 2024 года, что позволит России еще сильнее укрепиться", — пишет журналист.

По его мнению, если ВСУ не смогут занять Мариуполь и Мелитополь к середине сентября, у Кремля будет много времени для того, чтобы попытаться расколоть союзников Зеленского.
В заключение Ди Фео приходит к выводу, что в дипломатических кругах возобновились разговоры о перемирии по корейскому образцу, которое заморозит линию фронта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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