https://ria.ru/20230804/ukraina-1888124114.html

СМИ: Зеленский угодил в "тройную ловушку" Путина

СМИ: Зеленский угодил в "тройную ловушку" Путина - РИА Новости, 04.08.2023

СМИ: Зеленский угодил в "тройную ловушку" Путина

Россия располагает тремя важными козырями, которые помогают ей побеждать Украину, пишет Джанлука Ди Фео в статье для издания La Repubblica."Украинское... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:49

2023-08-04T10:49

2023-08-04T15:10

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия располагает тремя важными козырями, которые помогают ей побеждать Украину, пишет Джанлука Ди Фео в статье для издания La Repubblica."Украинское наступление сбавило темп, и Запад боится, что оно сойдет на нет в течение месяца. На стороне России мощная оборона и тактика боевых генералов, при том что ВСУ так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями", — говорится в публикации. Автор отмечает, что результаты контрнаступления вызывают растущее беспокойство на Украине и среди ее союзников: есть опасение, что ВСУ не смогут к осени вытеснить россиян с занятых ими территорий, что создаст очень сложную ситуацию не только в военном, но и в политическом плане. "Катастрофический сценарий может выглядеть так: бросок украинских войск в сторону Крыма отложат до конца весны 2024 года, что позволит России еще сильнее укрепиться", — пишет журналист. По его мнению, если ВСУ не смогут занять Мариуполь и Мелитополь к середине сентября, у Кремля будет много времени для того, чтобы попытаться расколоть союзников Зеленского. В заключение Ди Фео приходит к выводу, что в дипломатических кругах возобновились разговоры о перемирии по корейскому образцу, которое заморозит линию фронта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230804/zelenskiy-1888111298.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины