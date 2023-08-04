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Угроза взрыва в Останкинской башне не подтвердилась - РИА Новости, 04.08.2023
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16:38 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/ugroza-1888235966.html
Угроза взрыва в Останкинской башне не подтвердилась
Угроза взрыва в Останкинской башне не подтвердилась - РИА Новости, 04.08.2023
Угроза взрыва в Останкинской башне не подтвердилась
Останкинскую телебашню проверяют после анонимного сообщения о "минировании", объект закрыт на вход, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:38
2023-08-04T16:38
россия
москва
происшествия
ложные сообщения о минировании зданий
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Останкинскую телебашню проверяют после анонимного сообщения о "минировании", объект закрыт на вход, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. "Проводят проверку без эвакуации", - сказал собеседник агентства, добавив, что вход для посетителей временно закрыт. Впоследствии в экстренных службах сообщили, что опасных предметов найдено не было. "Проверку на улице Королева завершили, чисто", - сказал собеседник. Этим летом Останкинскую телебашню "минировали" уже несколько раз. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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россия, москва, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий
Россия, Москва, Происшествия, Ложные сообщения о минировании зданий
Угроза взрыва в Останкинской башне не подтвердилась

Экстренные службы не обнаружили опасных предметов в Останкинской башне

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОстанкинская телебашня в Москве
Останкинская телебашня в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Останкинская телебашня в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Останкинскую телебашню проверяют после анонимного сообщения о "минировании", объект закрыт на вход, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.
"Проводят проверку без эвакуации", - сказал собеседник агентства, добавив, что вход для посетителей временно закрыт.
Впоследствии в экстренных службах сообщили, что опасных предметов найдено не было. "Проверку на улице Королева завершили, чисто", - сказал собеседник.
Этим летом Останкинскую телебашню "минировали" уже несколько раз.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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РоссияМоскваПроисшествияЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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