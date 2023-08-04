https://ria.ru/20230804/ugroza-1888235966.html
Угроза взрыва в Останкинской башне не подтвердилась
Угроза взрыва в Останкинской башне не подтвердилась - РИА Новости, 04.08.2023
Угроза взрыва в Останкинской башне не подтвердилась
Останкинскую телебашню проверяют после анонимного сообщения о "минировании", объект закрыт на вход, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:38
2023-08-04T16:38
2023-08-04T16:38
россия
москва
происшествия
ложные сообщения о минировании зданий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155213/58/1552135846_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_88f4ad021fd8aa0772d9f53d8148bb26.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Останкинскую телебашню проверяют после анонимного сообщения о "минировании", объект закрыт на вход, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. "Проводят проверку без эвакуации", - сказал собеседник агентства, добавив, что вход для посетителей временно закрыт. Впоследствии в экстренных службах сообщили, что опасных предметов найдено не было. "Проверку на улице Королева завершили, чисто", - сказал собеседник. Этим летом Останкинскую телебашню "минировали" уже несколько раз. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230804/evakuatsiya-1888107910.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155213/58/1552135846_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_a428fad0f66da93d2a185dae235893ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий
Россия, Москва, Происшествия, Ложные сообщения о минировании зданий
Угроза взрыва в Останкинской башне не подтвердилась
Экстренные службы не обнаружили опасных предметов в Останкинской башне
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Останкинскую телебашню проверяют после анонимного сообщения о "минировании", объект закрыт на вход, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.
"Проводят проверку без эвакуации", - сказал собеседник агентства, добавив, что вход для посетителей временно закрыт.
Впоследствии в экстренных службах сообщили, что опасных предметов найдено не было. "Проверку на улице Королева завершили, чисто", - сказал собеседник.
Этим летом Останкинскую телебашню "минировали" уже несколько раз.
Ложные минирования в разных городах России
продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Нагатинский суд Москвы эвакуируют из-за "минирования"