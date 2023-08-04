https://ria.ru/20230804/tuberkulez-1888182771.html

В Дагестане рассказали о причинах смерти лечившейся от туберкулеза девочки

В Дагестане рассказали о причинах смерти лечившейся от туберкулеза девочки - РИА Новости, 04.08.2023

В Дагестане рассказали о причинах смерти лечившейся от туберкулеза девочки

Распространяемая в интернете информация о причинах смерти лечившейся от туберкулеза 17-летней жительницы Дагестана, кончина которой стала основанием для... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:10

2023-08-04T14:10

2023-08-04T14:10

россия

происшествия

кизилюрт

махачкала

республика дагестан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 4 авг - РИА Новости. Распространяемая в интернете информация о причинах смерти лечившейся от туберкулеза 17-летней жительницы Дагестана, кончина которой стала основанием для возбуждения уголовного дела, является недостоверной, заявили в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Накануне в Telegram-канале общественной организации "Монитор пациента" появилась информация о том, что летом 2022 года в Дагестане 17-летняя девушка умерла от туберкулеза, пока ее лечили от пневмонии. Мать подростка уверена, что в смерти ее дочери виновны врачи туберкулезного диспансера в Кизилюрте, которые оказали некачественное лечение. "В сети распространяется недостоверная информация о причинах смерти 17-летней девушки, лечившейся от туберкулеза", – говорится в сообщении. По данным регионального минздрава, 14 июля прошлого года девочке был поставлен диагноз "туберкулез легких", и в течение семи дней она проходила терапию в Кизилюртовском диспансере под контролем биохимических показателей крови. Но 22 июля в связи с ухудшением самочувствия пациентки противотуберкулезные препараты были отменены. По мнению экспертов, у нее развилась идиосинкразическая реакция на медикаменты – это, как отмечается, редкий и непредсказуемый ответ организма, при котором процесс поражения печени протекает молниеносно. Девочку перевели в Махачкалу, где проводилось лечение, рекомендованное специалистами НМИИ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (г. Москва), но спасти подростка врачам не удалось. Эпидрасследование показало, что один из членов семьи девочки из-за необращения к врачам стал источником ее заражения, а двое других заразились также, как и девочка. Сейчас все трое лечатся в государственных медучреждениях. По факту произошедшего в прошлом году было возбуждено уголовное дело. В пятницу пресс-служба СК России сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Дагестану Дмитрию Беляеву представить доклад о результатах расследования дела.

https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859729393.html

https://ria.ru/20230721/aktsiya-1885547486.html

россия

кизилюрт

махачкала

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, кизилюрт, махачкала, республика дагестан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)