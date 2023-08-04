Рейтинг@Mail.ru
Визовый центр Китая в Петербурге откроется 8 августа - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
20:32 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/tsentr-1888283051.html
Визовый центр Китая в Петербурге откроется 8 августа
Визовый центр Китая в Петербурге откроется 8 августа - РИА Новости, 04.08.2023
Визовый центр Китая в Петербурге откроется 8 августа
Визовый центр Китая в Санкт-Петербурге откроется 8 августа и станет уполномоченной генконсульством КНР организацией на прием соответствующих документов и выдачу РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T20:32
2023-08-04T20:32
туризм
санкт-петербург
китай
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500071_101:0:2595:1403_1920x0_80_0_0_ea4f2ce628b91e5bef2f9b1a05da2e02.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Визовый центр Китая в Санкт-Петербурге откроется 8 августа и станет уполномоченной генконсульством КНР организацией на прием соответствующих документов и выдачу виз, сообщила в своем телеграм-канале дипмиссия. "В целях повышения качества обслуживания заявителей, подающих документы на визу в КНР, генеральное консульство Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге… возложит с 8 августа… на Китайский визовый центр… ответственность за прием заявлений на получение виз, включая прием документов, сбор биометрических персональных данных заявителей, прием оплаты (в том числе за срочность), выдачу виз, предоставление консультаций и других услуг, требуемых генеральным консульством для обслуживания заявителей", - информирует генконсульство. Визовый центр, об открытии которого в ближайшее время ранее информировала дипмиссия, находится на Литейном проспекте, 26А. Он будет принимать документы по предварительной записи от владельцев обычных загранпаспортов по будним дням с 9.00 до 15.00 мск. "Владельцы дипломатических, служебных паспортов или обращающиеся за дипломатической, служебной визой, визой вежливости Китая должны подавать заявление непосредственно в зал консульских приемов генконсульства Китая в Санкт-Петербурге", - уточняют в дипмиссии.
https://ria.ru/20230621/kitay-1879632519.html
санкт-петербург
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500071_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_29c6a9281d82cbc8145a3faef9035985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, китай, новости - туризм
Туризм, Санкт-Петербург, Китай, Новости - Туризм
Визовый центр Китая в Петербурге откроется 8 августа

Генконсульство Китая сообщило об открытии в Санкт-Петербурге визового центра 8 августа

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Визовый центр Китая в Санкт-Петербурге откроется 8 августа и станет уполномоченной генконсульством КНР организацией на прием соответствующих документов и выдачу виз, сообщила в своем телеграм-канале дипмиссия.
"В целях повышения качества обслуживания заявителей, подающих документы на визу в КНР, генеральное консульство Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге… возложит с 8 августа… на Китайский визовый центр… ответственность за прием заявлений на получение виз, включая прием документов, сбор биометрических персональных данных заявителей, прием оплаты (в том числе за срочность), выдачу виз, предоставление консультаций и других услуг, требуемых генеральным консульством для обслуживания заявителей", - информирует генконсульство.
Визовый центр, об открытии которого в ближайшее время ранее информировала дипмиссия, находится на Литейном проспекте, 26А. Он будет принимать документы по предварительной записи от владельцев обычных загранпаспортов по будним дням с 9.00 до 15.00 мск.
"Владельцы дипломатических, служебных паспортов или обращающиеся за дипломатической, служебной визой, визой вежливости Китая должны подавать заявление непосредственно в зал консульских приемов генконсульства Китая в Санкт-Петербурге", - уточняют в дипмиссии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Россия уверена в своих отношениях с Китаем, заявила Захарова
21 июня, 17:39
 
ТуризмСанкт-ПетербургКитайНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала