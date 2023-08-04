https://ria.ru/20230804/tsentr-1888283051.html

Визовый центр Китая в Петербурге откроется 8 августа

Визовый центр Китая в Петербурге откроется 8 августа - РИА Новости, 04.08.2023

Визовый центр Китая в Петербурге откроется 8 августа

Визовый центр Китая в Санкт-Петербурге откроется 8 августа и станет уполномоченной генконсульством КНР организацией на прием соответствующих документов и выдачу РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T20:32

2023-08-04T20:32

2023-08-04T20:32

туризм

санкт-петербург

китай

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Визовый центр Китая в Санкт-Петербурге откроется 8 августа и станет уполномоченной генконсульством КНР организацией на прием соответствующих документов и выдачу виз, сообщила в своем телеграм-канале дипмиссия. "В целях повышения качества обслуживания заявителей, подающих документы на визу в КНР, генеральное консульство Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге… возложит с 8 августа… на Китайский визовый центр… ответственность за прием заявлений на получение виз, включая прием документов, сбор биометрических персональных данных заявителей, прием оплаты (в том числе за срочность), выдачу виз, предоставление консультаций и других услуг, требуемых генеральным консульством для обслуживания заявителей", - информирует генконсульство. Визовый центр, об открытии которого в ближайшее время ранее информировала дипмиссия, находится на Литейном проспекте, 26А. Он будет принимать документы по предварительной записи от владельцев обычных загранпаспортов по будним дням с 9.00 до 15.00 мск. "Владельцы дипломатических, служебных паспортов или обращающиеся за дипломатической, служебной визой, визой вежливости Китая должны подавать заявление непосредственно в зал консульских приемов генконсульства Китая в Санкт-Петербурге", - уточняют в дипмиссии.

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санкт-петербург, китай, новости - туризм