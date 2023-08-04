https://ria.ru/20230804/tsentr-1888283051.html
Визовый центр Китая в Петербурге откроется 8 августа
Визовый центр Китая в Петербурге откроется 8 августа - РИА Новости, 04.08.2023
Визовый центр Китая в Петербурге откроется 8 августа
Визовый центр Китая в Санкт-Петербурге откроется 8 августа и станет уполномоченной генконсульством КНР организацией на прием соответствующих документов и выдачу РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T20:32
2023-08-04T20:32
2023-08-04T20:32
туризм
санкт-петербург
китай
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500071_101:0:2595:1403_1920x0_80_0_0_ea4f2ce628b91e5bef2f9b1a05da2e02.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Визовый центр Китая в Санкт-Петербурге откроется 8 августа и станет уполномоченной генконсульством КНР организацией на прием соответствующих документов и выдачу виз, сообщила в своем телеграм-канале дипмиссия. "В целях повышения качества обслуживания заявителей, подающих документы на визу в КНР, генеральное консульство Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге… возложит с 8 августа… на Китайский визовый центр… ответственность за прием заявлений на получение виз, включая прием документов, сбор биометрических персональных данных заявителей, прием оплаты (в том числе за срочность), выдачу виз, предоставление консультаций и других услуг, требуемых генеральным консульством для обслуживания заявителей", - информирует генконсульство. Визовый центр, об открытии которого в ближайшее время ранее информировала дипмиссия, находится на Литейном проспекте, 26А. Он будет принимать документы по предварительной записи от владельцев обычных загранпаспортов по будним дням с 9.00 до 15.00 мск. "Владельцы дипломатических, служебных паспортов или обращающиеся за дипломатической, служебной визой, визой вежливости Китая должны подавать заявление непосредственно в зал консульских приемов генконсульства Китая в Санкт-Петербурге", - уточняют в дипмиссии.
https://ria.ru/20230621/kitay-1879632519.html
санкт-петербург
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500071_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_29c6a9281d82cbc8145a3faef9035985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, китай, новости - туризм
Туризм, Санкт-Петербург, Китай, Новости - Туризм
Визовый центр Китая в Петербурге откроется 8 августа
Генконсульство Китая сообщило об открытии в Санкт-Петербурге визового центра 8 августа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости.
Визовый центр Китая в Санкт-Петербурге откроется 8 августа и станет уполномоченной генконсульством КНР организацией на прием соответствующих документов и выдачу виз, сообщила в своем телеграм-канале
дипмиссия.
"В целях повышения качества обслуживания заявителей, подающих документы на визу в КНР, генеральное консульство Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге… возложит с 8 августа… на Китайский визовый центр… ответственность за прием заявлений на получение виз, включая прием документов, сбор биометрических персональных данных заявителей, прием оплаты (в том числе за срочность), выдачу виз, предоставление консультаций и других услуг, требуемых генеральным консульством для обслуживания заявителей", - информирует генконсульство.
Визовый центр, об открытии которого в ближайшее время ранее информировала дипмиссия, находится на Литейном проспекте, 26А. Он будет принимать документы по предварительной записи от владельцев обычных загранпаспортов по будним дням с 9.00 до 15.00 мск.
"Владельцы дипломатических, служебных паспортов или обращающиеся за дипломатической, служебной визой, визой вежливости Китая должны подавать заявление непосредственно в зал консульских приемов генконсульства Китая в Санкт-Петербурге", - уточняют в дипмиссии.
Россия уверена в своих отношениях с Китаем, заявила Захарова