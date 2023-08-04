https://ria.ru/20230804/tsena-1888093877.html

СМИ: магазины обяжут указывать цену продуктов за килограмм или литр

СМИ: магазины обяжут указывать цену продуктов за килограмм или литр - РИА Новости, 04.08.2023

СМИ: магазины обяжут указывать цену продуктов за килограмм или литр

Торговые сети могут обязать указывать стоимость товара за килограмм или литр, Госдума рассмотрит соответствующий проект о внесении изменения в статью десять... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T04:05

2023-08-04T04:05

2023-08-04T09:30

россия

борис чернышов (депутат)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Торговые сети могут обязать указывать стоимость товара за килограмм или литр, Госдума рассмотрит соответствующий проект о внесении изменения в статью десять закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" в октябре, пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект."Им (изменением в закон. — Прим. ред.) предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за один килограмм или один литр. Законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению", — говорится в сообщении.В профильном комитете по промышленности и торговле газете подтвердили, что проект закона рассмотрят осенью, и его могут принять в первом чтении уже в октябре.По мнению автора проекта вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, пока стоимость товара не меняется, либо он немного дешевеет, а количество продуктов в упаковке уменьшается, например, в упаковке продается всего девять яиц, а не десять. Подобная ситуация может раздражать покупателей и вызывать у них недоверие."После принятия законопроекта мы будем вносить изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение данного закона", — заявил Чернышов.Зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш, в свою очередь, подчеркнул, что цена, пропорциональная весу, объему и количеству продукта, повысит уровень информированности покупателей, так как сравнивать цены станет намного проще.Он обратил внимание на то, что некоторые торговые сети и так это делают, хотя пока закон их и не обязывает.В пресс-службе кабмина сообщили газете, что проект федерального закона направлен для подготовки официального отзыва в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

https://ria.ru/20230722/shrinkflyatsiya-1885638357.html

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россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, общество