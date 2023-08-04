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СМИ: магазины обяжут указывать цену продуктов за килограмм или литр - РИА Новости, 04.08.2023
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04:05 04.08.2023 (обновлено: 09:30 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/tsena-1888093877.html
СМИ: магазины обяжут указывать цену продуктов за килограмм или литр
СМИ: магазины обяжут указывать цену продуктов за килограмм или литр - РИА Новости, 04.08.2023
СМИ: магазины обяжут указывать цену продуктов за килограмм или литр
Торговые сети могут обязать указывать стоимость товара за килограмм или литр, Госдума рассмотрит соответствующий проект о внесении изменения в статью десять... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T04:05
2023-08-04T09:30
россия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Торговые сети могут обязать указывать стоимость товара за килограмм или литр, Госдума рассмотрит соответствующий проект о внесении изменения в статью десять закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" в октябре, пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект.&quot;Им (изменением в закон. — Прим. ред.) предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за один килограмм или один литр. Законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению&quot;, — говорится в сообщении.В профильном комитете по промышленности и торговле газете подтвердили, что проект закона рассмотрят осенью, и его могут принять в первом чтении уже в октябре.По мнению автора проекта вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, пока стоимость товара не меняется, либо он немного дешевеет, а количество продуктов в упаковке уменьшается, например, в упаковке продается всего девять яиц, а не десять. Подобная ситуация может раздражать покупателей и вызывать у них недоверие."После принятия законопроекта мы будем вносить изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение данного закона", — заявил Чернышов.Зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш, в свою очередь, подчеркнул, что цена, пропорциональная весу, объему и количеству продукта, повысит уровень информированности покупателей, так как сравнивать цены станет намного проще.Он обратил внимание на то, что некоторые торговые сети и так это делают, хотя пока закон их и не обязывает.В пресс-службе кабмина сообщили газете, что проект федерального закона направлен для подготовки официального отзыва в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
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россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, общество
Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Общество
СМИ: магазины обяжут указывать цену продуктов за килограмм или литр

"Известия": торговые сети и магазины в России обяжут указывать цену за килограмм и литр

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГипермаркет
Гипермаркет - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Торговые сети могут обязать указывать стоимость товара за килограмм или литр, Госдума рассмотрит соответствующий проект о внесении изменения в статью десять закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" в октябре, пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект.
«

"Им (изменением в закон. — Прим. ред.) предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за один килограмм или один литр. Законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению", — говорится в сообщении.

В профильном комитете по промышленности и торговле газете подтвердили, что проект закона рассмотрят осенью, и его могут принять в первом чтении уже в октябре.
По мнению автора проекта вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, пока стоимость товара не меняется, либо он немного дешевеет, а количество продуктов в упаковке уменьшается, например, в упаковке продается всего девять яиц, а не десять. Подобная ситуация может раздражать покупателей и вызывать у них недоверие.
"После принятия законопроекта мы будем вносить изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение данного закона", — заявил Чернышов.
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Зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш, в свою очередь, подчеркнул, что цена, пропорциональная весу, объему и количеству продукта, повысит уровень информированности покупателей, так как сравнивать цены станет намного проще.
Он обратил внимание на то, что некоторые торговые сети и так это делают, хотя пока закон их и не обязывает.
В пресс-службе кабмина сообщили газете, что проект федерального закона направлен для подготовки официального отзыва в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
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