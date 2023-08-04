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Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах - РИА Новости, 04.08.2023
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22:06 04.08.2023 (обновлено: 22:47 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/trump-1888291331.html
Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах
Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах - РИА Новости, 04.08.2023
Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах
Бывший президент США Дональд Трамп не приехал в суд во Флориде и отказался признать дополнительные обвинения по делу о секретных документах, следует из судебных РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T22:06
2023-08-04T22:47
арест трампа
в мире
сша
флорида
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не приехал в суд во Флориде и отказался признать дополнительные обвинения по делу о секретных документах, следует из судебных материалов."Я получил копию заключения и заявляю, что не виновен в инкриминируемых нарушениях", — говорится в документе за подписью политика.В августе прошлого года сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов.В июне ему предъявили обвинения по 38 пунктам, включая вывоз секретной документации из Белого дома и сокрытии ее в своей частной резиденции по истечении срока президентских полномочий. По каждому из эпизодов экс-президенту грозят десяти- и 20-летние сроки.Еще три обвинения в рамках этого дела Трампу предъявили на минувшей неделе.Кроме того, в среду большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году и штурме Капитолия в 2021 году. Они попросили привлечь бывшего главу Белого дома к ответственности за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав".Накануне в Вашингтоне состоялось заседание, по итогам которого суд решил не арестовывать Трампа, взяв с него обязательство о явке по вызову и соблюдении законов.
https://ria.ru/20230802/trump-1887883721.html
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арест трампа, в мире, сша, флорида, дональд трамп, федеральное бюро расследований сша, фбр
Арест Трампа, В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Федеральное бюро расследований США, ФБР
Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах

Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах без явки в суд

© AP Photo / Charlie RiedelБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не приехал в суд во Флориде и отказался признать дополнительные обвинения по делу о секретных документах, следует из судебных материалов.
"Я получил копию заключения и заявляю, что не виновен в инкриминируемых нарушениях", — говорится в документе за подписью политика.
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В августе прошлого года сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов.
В июне ему предъявили обвинения по 38 пунктам, включая вывоз секретной документации из Белого дома и сокрытии ее в своей частной резиденции по истечении срока президентских полномочий. По каждому из эпизодов экс-президенту грозят десяти- и 20-летние сроки.
Еще три обвинения в рамках этого дела Трампу предъявили на минувшей неделе.
Кроме того, в среду большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году и штурме Капитолия в 2021 году. Они попросили привлечь бывшего главу Белого дома к ответственности за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав".

Политик не раз подчеркивал, что не признает вины в инкриминируемых ему преступлениях. Он рассматривает выдвигаемые против него обвинения как попытку выбить его из президентской гонки в 2024 году. По результатам последних опросов, у Трампа есть все шансы стать кандидатом от Республиканской партии.

Накануне в Вашингтоне состоялось заседание, по итогам которого суд решил не арестовывать Трампа, взяв с него обязательство о явке по вызову и соблюдении законов.
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Арест ТрампаВ миреСШАФлоридаДональд ТрампФедеральное бюро расследований СШАФБР
 
 
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