https://ria.ru/20230804/trump-1888291331.html

Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах

Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах - РИА Новости, 04.08.2023

Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах

Бывший президент США Дональд Трамп не приехал в суд во Флориде и отказался признать дополнительные обвинения по делу о секретных документах, следует из судебных РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T22:06

2023-08-04T22:06

2023-08-04T22:47

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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не приехал в суд во Флориде и отказался признать дополнительные обвинения по делу о секретных документах, следует из судебных материалов."Я получил копию заключения и заявляю, что не виновен в инкриминируемых нарушениях", — говорится в документе за подписью политика.В августе прошлого года сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов.В июне ему предъявили обвинения по 38 пунктам, включая вывоз секретной документации из Белого дома и сокрытии ее в своей частной резиденции по истечении срока президентских полномочий. По каждому из эпизодов экс-президенту грозят десяти- и 20-летние сроки.Еще три обвинения в рамках этого дела Трампу предъявили на минувшей неделе.Кроме того, в среду большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году и штурме Капитолия в 2021 году. Они попросили привлечь бывшего главу Белого дома к ответственности за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав".Накануне в Вашингтоне состоялось заседание, по итогам которого суд решил не арестовывать Трампа, взяв с него обязательство о явке по вызову и соблюдении законов.

https://ria.ru/20230802/trump-1887883721.html

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