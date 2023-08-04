На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу на всей территории Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревога была объявлена в Киеве и ряде областей на западе, центре и востоке страны. Согласно данным карты, воздушная тревога звучит в Киевской, Харьковской, Волынской, Черниговской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Тернопольской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.
Сигнал тревоги прозвучал в Ровненской области Украины в 13.40. Через минуту тревогу объявили в Сумской, Одесской и Львовской области. Позже тревога была объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стран.