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Он готовится. США предупредили о ждущем их "кошмаре"
Он готовится. США предупредили о ждущем их "кошмаре" - РИА Новости, 04.08.2023
Он готовится. США предупредили о ждущем их "кошмаре"
США выйдут из НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, заявил бывший советник президента по национальной безопасности Джон... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:07
2023-08-04T12:07
2023-08-04T14:35
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. США выйдут из НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, заявил бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу NewsNation. "Он ставил под угрозу существование НАТО. И я думаю, что во второй его срок мы почти наверняка покинем альянс", — сказал он. По мнению Болтона, Трамп, принимая решения, особенно в сфере национальной безопасности, в основном основывается на выгоде для себя. Бывший советник утверждает, что многие из достижений, приписываемых экс-президенту, противоречили его первоначальным намерениям.
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в мире, сша, дональд трамп, джон болтон, нато
В мире, США, Дональд Трамп, Джон Болтон, НАТО
Он готовится. США предупредили о ждущем их "кошмаре"
Экс-советник Белого дома Болтон: Трамп выведет США из НАТО при победе на выборах 2024 года