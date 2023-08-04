https://ria.ru/20230804/tramp-1888145979.html

Он готовится. США предупредили о ждущем их "кошмаре"

Он готовится. США предупредили о ждущем их "кошмаре" - РИА Новости, 04.08.2023

Он готовится. США предупредили о ждущем их "кошмаре"

США выйдут из НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, заявил бывший советник президента по национальной безопасности Джон... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:07

2023-08-04T12:07

2023-08-04T14:35

в мире

сша

дональд трамп

джон болтон

нато

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. США выйдут из НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, заявил бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу NewsNation. "Он ставил под угрозу существование НАТО. И я думаю, что во второй его срок мы почти наверняка покинем альянс", — сказал он. По мнению Болтона, Трамп, принимая решения, особенно в сфере национальной безопасности, в основном основывается на выгоде для себя. Бывший советник утверждает, что многие из достижений, приписываемых экс-президенту, противоречили его первоначальным намерениям.

https://ria.ru/20230804/ukraina-1888124114.html

https://ria.ru/20230731/vsu-1887376494.html

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в мире, сша, дональд трамп, джон болтон, нато