https://ria.ru/20230804/tramp-1888087424.html

В конгрессе США назвали обвинения Трампу попыткой убрать оппонента Байдена

В конгрессе США назвали обвинения Трампу попыткой убрать оппонента Байдена - РИА Новости, 04.08.2023

В конгрессе США назвали обвинения Трампу попыткой убрать оппонента Байдена

Новые обвинения против экс-президента США Дональда Трампа представляют собой попытку вмешательства в выборы 2024 года и упрятать за решетку главного оппонента... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T00:45

2023-08-04T00:45

2023-08-04T00:45

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

марджори тейлор грин

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Новые обвинения против экс-президента США Дональда Трампа представляют собой попытку вмешательства в выборы 2024 года и упрятать за решетку главного оппонента действующего главы государства Джо Байдена, заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин. "Министерство юстиции (Джо) Байдена активно вмешивается в выборы, стремясь посадить за решетку его главного политического оппонента – президента Дональда Трампа", - написала конгрессвумен в Twitter. Таким образом она прокомментировала новые обвинения, которые были предъявлены предшественнику Байдена в вашингтонском суде. Они касаются вмешательства в президентские выборы 2020 года. Сам Трамп ранее отказался признать вину по всем четырем пунктам данных обвинений.

https://ria.ru/20230802/tramp-1887743396.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, марджори тейлор грин, конгресс сша