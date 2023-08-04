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В конгрессе США назвали обвинения Трампу попыткой убрать оппонента Байдена - РИА Новости, 04.08.2023
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00:45 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/tramp-1888087424.html
В конгрессе США назвали обвинения Трампу попыткой убрать оппонента Байдена
В конгрессе США назвали обвинения Трампу попыткой убрать оппонента Байдена - РИА Новости, 04.08.2023
В конгрессе США назвали обвинения Трампу попыткой убрать оппонента Байдена
Новые обвинения против экс-президента США Дональда Трампа представляют собой попытку вмешательства в выборы 2024 года и упрятать за решетку главного оппонента... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T00:45
2023-08-04T00:45
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
марджори тейлор грин
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Новые обвинения против экс-президента США Дональда Трампа представляют собой попытку вмешательства в выборы 2024 года и упрятать за решетку главного оппонента действующего главы государства Джо Байдена, заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин. "Министерство юстиции (Джо) Байдена активно вмешивается в выборы, стремясь посадить за решетку его главного политического оппонента – президента Дональда Трампа", - написала конгрессвумен в Twitter. Таким образом она прокомментировала новые обвинения, которые были предъявлены предшественнику Байдена в вашингтонском суде. Они касаются вмешательства в президентские выборы 2020 года. Сам Трамп ранее отказался признать вину по всем четырем пунктам данных обвинений.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, марджори тейлор грин, конгресс сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США
В конгрессе США назвали обвинения Трампу попыткой убрать оппонента Байдена

Конгрессвумен назвала новые обвинения Трампу попыткой устранить главного оппонента Байдена

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Новые обвинения против экс-президента США Дональда Трампа представляют собой попытку вмешательства в выборы 2024 года и упрятать за решетку главного оппонента действующего главы государства Джо Байдена, заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.
"Министерство юстиции (Джо) Байдена активно вмешивается в выборы, стремясь посадить за решетку его главного политического оппонента – президента Дональда Трампа", - написала конгрессвумен в Twitter.
Таким образом она прокомментировала новые обвинения, которые были предъявлены предшественнику Байдена в вашингтонском суде. Они касаются вмешательства в президентские выборы 2020 года. Сам Трамп ранее отказался признать вину по всем четырем пунктам данных обвинений.
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Конгрессвумен Грин сравнила обвинения в адрес Трампа с охотой на ведьм
2 августа, 11:29
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденМарджори Тейлор ГринКонгресс США
 
 
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