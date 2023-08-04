https://ria.ru/20230804/tramp-1888086956.html

Трамп назвал суд над ним политическим преследованием

Трамп назвал суд над ним политическим преследованием - РИА Новости, 04.08.2023

Трамп назвал суд над ним политическим преследованием

Экс-президент США Дональд Трамп назвал начавшийся суд над ним "преследованием политического оппонента", которого не удается победить избирательными средствами. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T00:19

2023-08-04T00:19

2023-08-04T00:19

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал начавшийся суд над ним "преследованием политического оппонента", которого не удается победить избирательными средствами. "То, что происходит, является преследованием политического оппонента. Это никогда не должно было случиться в Америке. Это преследование человека, который лидирует с очень и очень существенным преимуществом на республиканских праймериз и намного опережает (президента США Джо) Байдена", - сказал он перед посадкой в самолет. "Если вы не можете победить его, вы преследуете его. Нельзя, чтобы такое происходило в Америке", - добавил Трамп, не став отвечать на вопросы репортеров. В суде Вашингтона ему были предъявлены обвинения, связанные со вмешательством в президентские выборы 2020 года. Трамп отверг все четыре обвинения.

https://ria.ru/20230803/opros-1888076810.html

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в мире, сша, америка, дональд трамп