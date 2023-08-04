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Трамп назвал суд над ним политическим преследованием - РИА Новости, 04.08.2023
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00:19 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/tramp-1888086956.html
Трамп назвал суд над ним политическим преследованием
Трамп назвал суд над ним политическим преследованием - РИА Новости, 04.08.2023
Трамп назвал суд над ним политическим преследованием
Экс-президент США Дональд Трамп назвал начавшийся суд над ним "преследованием политического оппонента", которого не удается победить избирательными средствами. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T00:19
2023-08-04T00:19
в мире
сша
америка
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал начавшийся суд над ним "преследованием политического оппонента", которого не удается победить избирательными средствами. "То, что происходит, является преследованием политического оппонента. Это никогда не должно было случиться в Америке. Это преследование человека, который лидирует с очень и очень существенным преимуществом на республиканских праймериз и намного опережает (президента США Джо) Байдена", - сказал он перед посадкой в самолет. "Если вы не можете победить его, вы преследуете его. Нельзя, чтобы такое происходило в Америке", - добавил Трамп, не став отвечать на вопросы репортеров. В суде Вашингтона ему были предъявлены обвинения, связанные со вмешательством в президентские выборы 2020 года. Трамп отверг все четыре обвинения.
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в мире, сша, америка, дональд трамп
В мире, США, Америка, Дональд Трамп
Трамп назвал суд над ним политическим преследованием

Трамп назвал суд над ним политическим преследованием, печальным днем для Америки

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал начавшийся суд над ним "преследованием политического оппонента", которого не удается победить избирательными средствами.
«
"То, что происходит, является преследованием политического оппонента. Это никогда не должно было случиться в Америке. Это преследование человека, который лидирует с очень и очень существенным преимуществом на республиканских праймериз и намного опережает (президента США Джо) Байдена", - сказал он перед посадкой в самолет.
"Если вы не можете победить его, вы преследуете его. Нельзя, чтобы такое происходило в Америке", - добавил Трамп, не став отвечать на вопросы репортеров.
В суде Вашингтона ему были предъявлены обвинения, связанные со вмешательством в президентские выборы 2020 года. Трамп отверг все четыре обвинения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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