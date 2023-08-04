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ВСУ пытались осуществить теракт на объектах в Крыму с помощью дронов - РИА Новости, 04.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 04.08.2023 (обновлено: 07:47 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/terakt-1888097340.html
ВСУ пытались осуществить теракт на объектах в Крыму с помощью дронов
ВСУ пытались осуществить теракт на объектах в Крыму с помощью дронов - РИА Новости, 04.08.2023
ВСУ пытались осуществить теракт на объектах в Крыму с помощью дронов
Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T06:52
2023-08-04T07:47
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
республика крым
украина
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма, сообщили в пятницу в Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".
https://ria.ru/20230804/ataka-1888096989.html
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, республика крым, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Украина
ВСУ пытались осуществить теракт на объектах в Крыму с помощью дронов

Минобороны: в Крыму пресекли попытку ВСУ осуществить теракт беспилотниками по объектам

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования
Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымУкраина
 
 
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