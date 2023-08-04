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ВСУ пытались осуществить теракт на объектах в Крыму с помощью дронов
ВСУ пытались осуществить теракт на объектах в Крыму с помощью дронов - РИА Новости, 04.08.2023
ВСУ пытались осуществить теракт на объектах в Крыму с помощью дронов
Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T06:52
2023-08-04T06:52
2023-08-04T07:47
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма, сообщили в пятницу в Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Украина
ВСУ пытались осуществить теракт на объектах в Крыму с помощью дронов
Минобороны: в Крыму пресекли попытку ВСУ осуществить теракт беспилотниками по объектам