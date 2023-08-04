https://ria.ru/20230804/telo-1888101130.html

Тела двух человек нашли в Приангарье в районе поисков пропавшей семьи

Тела двух человек нашли в Приангарье в районе поисков пропавшей семьи - РИА Новости, 04.08.2023

Тела двух человек нашли в Приангарье в районе поисков пропавшей семьи

В реке Чечуй в Киренском районе Иркутской области нашли тела двух человек — предполагается, что это семейная пара, пропавшая в середине июля, сообщил... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T08:15

2023-08-04T08:15

2023-08-04T10:58

происшествия

киренский район

россия

иркутская область

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В реке Чечуй в Киренском районе Иркутской области нашли тела двух человек — предполагается, что это семейная пара, пропавшая в середине июля, сообщил Telegram-канал регионального главка МВД."Сегодня ночью в отдел полиции поступила информация об обнаружении в реке Чечуй тела человека. На место в отдаленный район для проверки информации выдвинулись сотрудники полиции и Следственного комитета. В настоящее время они добрались до места и подтвердили факт обнаружения тел мужчины и женщины", — говорится в публикации.Муж и жена из поселка Юбилейный и их пятилетний внук 15 июля отправились на рыбалку на реке Лена. Они должны были вернуться через два дня, но на связь не вышли.Полицейские и спасатели отряда "Северный" 19 июля начали поиски. Они обследовали реки, тайгу и зимовья, расположенные в этом районе. В результате удалось найти перевернувшуюся моторную лодку "Казанка", в которой оказались личные вещи, спасательные жилеты и рыболовные снасти.

https://ria.ru/20230730/volga-1887171115.html

киренский район

россия

иркутская область

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происшествия, киренский район, россия, иркутская область