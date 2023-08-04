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Тела двух человек нашли в Приангарье в районе поисков пропавшей семьи
Тела двух человек нашли в Приангарье в районе поисков пропавшей семьи - РИА Новости, 04.08.2023
Тела двух человек нашли в Приангарье в районе поисков пропавшей семьи
В реке Чечуй в Киренском районе Иркутской области нашли тела двух человек — предполагается, что это семейная пара, пропавшая в середине июля, сообщил... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T08:15
2023-08-04T08:15
2023-08-04T10:58
происшествия
киренский район
россия
иркутская область
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В реке Чечуй в Киренском районе Иркутской области нашли тела двух человек — предполагается, что это семейная пара, пропавшая в середине июля, сообщил Telegram-канал регионального главка МВД."Сегодня ночью в отдел полиции поступила информация об обнаружении в реке Чечуй тела человека. На место в отдаленный район для проверки информации выдвинулись сотрудники полиции и Следственного комитета. В настоящее время они добрались до места и подтвердили факт обнаружения тел мужчины и женщины", — говорится в публикации.Муж и жена из поселка Юбилейный и их пятилетний внук 15 июля отправились на рыбалку на реке Лена. Они должны были вернуться через два дня, но на связь не вышли.Полицейские и спасатели отряда "Северный" 19 июля начали поиски. Они обследовали реки, тайгу и зимовья, расположенные в этом районе. В результате удалось найти перевернувшуюся моторную лодку "Казанка", в которой оказались личные вещи, спасательные жилеты и рыболовные снасти.
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киренский район
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происшествия, киренский район, россия, иркутская область
Происшествия, Киренский район, Россия, Иркутская область
Тела двух человек нашли в Приангарье в районе поисков пропавшей семьи
Тела мужчины и женщины нашли в реке Чечуй в Иркутской области, где пропала семья с внуком
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
В реке Чечуй в Киренском районе Иркутской области нашли тела двух человек — предполагается, что это семейная пара, пропавшая в середине июля, сообщил Telegram-канал
регионального главка МВД.
"Сегодня ночью в отдел полиции поступила информация об обнаружении в реке Чечуй тела человека. На место в отдаленный район для проверки информации выдвинулись сотрудники полиции и Следственного комитета. В настоящее время они добрались до места и подтвердили факт обнаружения тел мужчины и женщины", — говорится в публикации.
Муж и жена из поселка Юбилейный и их пятилетний внук 15 июля отправились на рыбалку на реке Лена. Они должны были вернуться через два дня, но на связь не вышли.
Полицейские и спасатели отряда "Северный" 19 июля начали поиски. Они обследовали реки, тайгу и зимовья, расположенные в этом районе. В результате удалось найти перевернувшуюся моторную лодку "Казанка", в которой оказались личные вещи, спасательные жилеты и рыболовные снасти.
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