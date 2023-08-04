https://ria.ru/20230804/tekhnika-1888196363.html

Путин разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику

Путин разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику - РИА Новости, 04.08.2023

Путин разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику, соответствующий документ... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:58

2023-08-04T14:58

2023-08-04T15:47

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в закон "О войсках национальной гвардии". Документ заменяет в тексте закона термин "оружие" (к этому понятию относятся устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов) на термин "вооружение" (совокупность оружия и технических средств его применения).Также термин "боевая техника" (основная часть военной техники, предназначенная для ведения боя) изменяется на термин "военная техника" (которое подразумевает различные технические средства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности - боевую технику, технические средства управления войсками, технические средства боевого, технического и тылового обеспечения).Фактически изменениями предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм закона в соответствие с реальностью.

https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880789096.html

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, владимир путин