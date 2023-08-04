https://ria.ru/20230804/tekhnika-1888196363.html
Путин разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику
Путин разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику - РИА Новости, 04.08.2023
Путин разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику, соответствующий документ... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:58
2023-08-04T14:58
2023-08-04T15:47
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в закон "О войсках национальной гвардии". Документ заменяет в тексте закона термин "оружие" (к этому понятию относятся устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов) на термин "вооружение" (совокупность оружия и технических средств его применения).Также термин "боевая техника" (основная часть военной техники, предназначенная для ведения боя) изменяется на термин "военная техника" (которое подразумевает различные технические средства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности - боевую технику, технические средства управления войсками, технические средства боевого, технического и тылового обеспечения).Фактически изменениями предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм закона в соответствие с реальностью.
https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880789096.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, владимир путин
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Владимир Путин
Путин разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику
Путин подписал закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую технику
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику, соответствующий документ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в закон "О войсках национальной гвардии". Документ заменяет в тексте закона термин "оружие" (к этому понятию относятся устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов) на термин "вооружение" (совокупность оружия и технических средств его применения).
Также термин "боевая техника" (основная часть военной техники, предназначенная для ведения боя) изменяется на термин "военная техника" (которое подразумевает различные технические средства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности - боевую технику, технические средства управления войсками, технические средства боевого, технического и тылового обеспечения).
Фактически изменениями предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм закона в соответствие с реальностью.
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