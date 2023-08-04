https://ria.ru/20230804/taksi-1888194621.html

В ГД предложили ввести для московских таксистов экзамен по знанию города

В ГД предложили ввести для московских таксистов экзамен по знанию города - РИА Новости, 04.08.2023

В ГД предложили ввести для московских таксистов экзамен по знанию города

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением разработать курсы для таксистов по... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:47

2023-08-04T14:47

2023-08-04T14:47

общество

владислав даванков

госдума рф

москва

россия

такси

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением разработать курсы для таксистов по умению ориентироваться в Москве и ввести добровольный "Булгаковский экзамен" в качестве подтверждения знаний о российской столице, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. "В этой связи прошу Вас оценить целесообразность реализации следующих инициатив: 1) совместно с крупнейшими агрегаторами такси в Москве разработать курсы по умению ориентироваться в Москве без навигатора для водителей легковых такси и ввести добровольный "Булгаковский экзамен" в качестве подтверждения знаний о Москве", - говорится в документе. Даванков, который является кандидатом на выборах мэра Москвы, также предложил подготовить рекомендации для получения особой отметки в приложении по вызову такси для водителей, которые сдали "Булгаковский экзамен". Он отметил, что многие приезжие таксисты не ориентируются даже в историческом центре столицы.

https://ria.ru/20230729/taksi-1887115134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владислав даванков, госдума рф, москва, россия, такси