https://ria.ru/20230804/taksi-1888194621.html
В ГД предложили ввести для московских таксистов экзамен по знанию города
В ГД предложили ввести для московских таксистов экзамен по знанию города - РИА Новости, 04.08.2023
В ГД предложили ввести для московских таксистов экзамен по знанию города
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением разработать курсы для таксистов по... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:47
2023-08-04T14:47
2023-08-04T14:47
общество
владислав даванков
госдума рф
москва
россия
такси
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением разработать курсы для таксистов по умению ориентироваться в Москве и ввести добровольный "Булгаковский экзамен" в качестве подтверждения знаний о российской столице, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. "В этой связи прошу Вас оценить целесообразность реализации следующих инициатив: 1) совместно с крупнейшими агрегаторами такси в Москве разработать курсы по умению ориентироваться в Москве без навигатора для водителей легковых такси и ввести добровольный "Булгаковский экзамен" в качестве подтверждения знаний о Москве", - говорится в документе. Даванков, который является кандидатом на выборах мэра Москвы, также предложил подготовить рекомендации для получения особой отметки в приложении по вызову такси для водителей, которые сдали "Булгаковский экзамен". Он отметил, что многие приезжие таксисты не ориентируются даже в историческом центре столицы.
https://ria.ru/20230729/taksi-1887115134.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, владислав даванков, госдума рф, москва, россия, такси
Общество, Владислав Даванков, Госдума РФ, Москва, Россия, Такси
В ГД предложили ввести для московских таксистов экзамен по знанию города
Депутат Даванков предложил ввести для таксистов "Булгаковский экзамен" по знанию Москвы
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением разработать курсы для таксистов по умению ориентироваться в Москве и ввести добровольный "Булгаковский экзамен" в качестве подтверждения знаний о российской столице, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
"В этой связи прошу Вас оценить целесообразность реализации следующих инициатив: 1) совместно с крупнейшими агрегаторами такси в Москве
разработать курсы по умению ориентироваться в Москве без навигатора для водителей легковых такси и ввести добровольный "Булгаковский экзамен" в качестве подтверждения знаний о Москве", - говорится в документе.
Даванков, который является кандидатом на выборах мэра Москвы, также предложил подготовить рекомендации для получения особой отметки в приложении по вызову такси для водителей, которые сдали "Булгаковский экзамен". Он отметил, что многие приезжие таксисты не ориентируются даже в историческом центре столицы.
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