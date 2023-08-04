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Россия вошла в пятерку стран по турпотоку в Таиланд

Россия вошла в пятерку стран по турпотоку в Таиланд - РИА Новости, 04.08.2023

Россия вошла в пятерку стран по турпотоку в Таиланд

Россия заняла пятое место среди стран с самым большим турпотоком в Таиланд, число россиян превысило 850 тысяч с начала года, сообщает газета Bangkok Post со... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:00

2023-08-04T18:00

2023-08-04T18:14

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия заняла пятое место среди стран с самым большим турпотоком в Таиланд, число россиян превысило 850 тысяч с начала года, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на пресс-секретаря правительства Трайсури Тайсаранакул. С января по июль общий туристический поток в Таиланд составил больше 15,3 миллиона человек, что почти на 400% больше показателей аналогичного периода прошлого года в результате восстановления спроса после пандемии коронавируса. При этом к концу года Таиланд ожидает увеличения числа туристов еще как минимум на 10 миллионов. Лидером среди стран с самым большим числом туристом стала Малайзия с 2,4 миллиона человек, второе место занял Китай с 1,8 миллиона, третье – в Южная Корея с 907 тысячами, четвертое – Индия с 886 тысячами и пятое – Россия с 850 тысячами. По словам Трайсури Тайсаранакул, общий доход от туризма составил 1,08 триллиона батов (31 миллиард долларов), в том числе от въездного - 638 миллиардов батов (18 миллиардов долларов). В конце июля в Управлении по туризму Таиланда заявили, что в 2024 году ожидают прибытия в страну двух миллионов российских туристов. Новый пик российского въездного туризма представители ТАТ объяснили увеличением количества авиарейсов, соединяющих города РФ с таиландскими городами, и нейтральной позицией Таиланда по отношению к конфликту на Украине. По их словам, достижение таких цифр въездного туризма из России станет возможным, если Таиланд сохранит имидж дружественной страны среди россиян.

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