Рейтинг@Mail.ru
Названа страна, которая зимой может стать “хитом” у российских туристов - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:02 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/tailand-1888128598.html
Названа страна, которая зимой может стать “хитом” у российских туристов
Названа страна, которая зимой может стать “хитом” у российских туристов - РИА Новости, 04.08.2023
Названа страна, которая зимой может стать “хитом” у российских туристов
Таиланд будущей зимой по популярности у российских туристов может обогнать и ОАЭ, и Египет, сообщает АТОР в своем телеграм-канале. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:02
2023-08-04T12:02
туризм
новости - туризм
таиланд
египет
оаэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885095083_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2b7ec88be363c6ed4fdb474ba9cc6881.jpg
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Таиланд будущей зимой по популярности у российских туристов может обогнать и ОАЭ, и Египет, сообщает АТОР в своем телеграм-канале."Россияне активно бронируют туры в королевство на осенне-зимний сезон. Заявок приходит больше, чем на Египет и ОАЭ. Если так пойдет и дальше, то Таиланд станет хитом будущего зимнего сезона", – таково мнение большинства опрошенных экспертами турагентов.Они признают: цены в королевстве на отдых выше, чем в ОАЭ и Египте, но и “насыщенность отдыха другая”.Хороший спрос Таиланду в зимнем сезоне обеспечат конкурентные цены и широкая полетная программа из разных городов России. Так, на сегодняшний день туры на зимний сезон на чартерах выставлены у трех туроператоров – Anex, PEGAS Touristik, Fun&amp;Sun. Полетная программа заявлена из 13 городов на Пхукет и в Паттайю.
https://ria.ru/20230804/aeroflot-1888127798.html
таиланд
египет
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885095083_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_152b192217ed52f21915db281193ef1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, таиланд, египет, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Египет, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Туризм
Названа страна, которая зимой может стать “хитом” у российских туристов

АТОР: Таиланд будущей зимой по популярности у туристов может обогнать ОАЭ и Египет

© iStock.com / Natalia KokhanovaТуристы на пляже Ката на острове Пхукет, Таиланд
Туристы на пляже Ката на острове Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© iStock.com / Natalia Kokhanova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Таиланд будущей зимой по популярности у российских туристов может обогнать и ОАЭ, и Египет, сообщает АТОР в своем телеграм-канале.
"Россияне активно бронируют туры в королевство на осенне-зимний сезон. Заявок приходит больше, чем на Египет и ОАЭ. Если так пойдет и дальше, то Таиланд станет хитом будущего зимнего сезона", – таково мнение большинства опрошенных экспертами турагентов.
Они признают: цены в королевстве на отдых выше, чем в ОАЭ и Египте, но и “насыщенность отдыха другая”.
Хороший спрос Таиланду в зимнем сезоне обеспечат конкурентные цены и широкая полетная программа из разных городов России. Так, на сегодняшний день туры на зимний сезон на чартерах выставлены у трех туроператоров – Anex, PEGAS Touristik, Fun&Sun. Полетная программа заявлена из 13 городов на Пхукет и в Паттайю.
Пляж Мирисса на Щри-Ланке - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
"Аэрофлот" станет чаще летать на Шри-Ланку и Мальдивы
11:02
 
ТуризмНовости - ТуризмТаиландЕгипетОАЭАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала