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Названа страна, которая зимой может стать “хитом” у российских туристов
Названа страна, которая зимой может стать “хитом” у российских туристов - РИА Новости, 04.08.2023
Названа страна, которая зимой может стать “хитом” у российских туристов
Таиланд будущей зимой по популярности у российских туристов может обогнать и ОАЭ, и Египет, сообщает АТОР в своем телеграм-канале. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:02
2023-08-04T12:02
2023-08-04T12:02
туризм
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таиланд
египет
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Таиланд будущей зимой по популярности у российских туристов может обогнать и ОАЭ, и Египет, сообщает АТОР в своем телеграм-канале."Россияне активно бронируют туры в королевство на осенне-зимний сезон. Заявок приходит больше, чем на Египет и ОАЭ. Если так пойдет и дальше, то Таиланд станет хитом будущего зимнего сезона", – таково мнение большинства опрошенных экспертами турагентов.Они признают: цены в королевстве на отдых выше, чем в ОАЭ и Египте, но и “насыщенность отдыха другая”.Хороший спрос Таиланду в зимнем сезоне обеспечат конкурентные цены и широкая полетная программа из разных городов России. Так, на сегодняшний день туры на зимний сезон на чартерах выставлены у трех туроператоров – Anex, PEGAS Touristik, Fun&Sun. Полетная программа заявлена из 13 городов на Пхукет и в Паттайю.
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новости - туризм, таиланд, египет, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Египет, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Туризм
Названа страна, которая зимой может стать “хитом” у российских туристов
АТОР: Таиланд будущей зимой по популярности у туристов может обогнать ОАЭ и Египет