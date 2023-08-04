https://ria.ru/20230804/tabak-1888182629.html
Путин подписал закон об ответственности за незаконный оборот табака
Путин подписал закон об ответственности за незаконный оборот табака - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон об ответственности за незаконный оборот табака
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за оборот табака и никотинсодержащей продукции без лицензии по... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:09
2023-08-04T14:09
2023-08-04T14:09
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за оборот табака и никотинсодержащей продукции без лицензии по аналогии с ответственностью за незаконный оборот этилового спирта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Незаконные производство или оборот табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства без лицензии (если она необходима) в случае отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трёх лет с конфискацией (или без таковой) изготовленной продукции, а также оборудования, сырья и иных предметов для её производства и оборота. Для юридических лиц данное правонарушение повлечёт штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией (или без таковой) изготовленной продукции, а также оборудования, сырья и иных предметов для её производства и оборота; либо административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток с соответствующей конфискацией или без таковой. Использование и (или) владение незарегистрированным оборудованием для производства табачной и никотинсодержащей продукции или соответствующего сырья повлекут наложение административного штрафа для граждан от трёх до пяти тысяч рублей с конфискацией оборудования; на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей с конфискацией; на юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией. Использование и (или) владение зарегистрированным оборудованием, но не законсервированным в отсутствие лицензии на соответствующее производство влекут аналогичные наказания. Кроме того, незаконное производство или оборот табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства физлицами повлекут наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией. Предусматривается исключение для граждан, выполняющих свои обязанности по трудовому договору или договору ГПХ для юрлиц и ИП, имеющих соответствующую лицензию.
https://ria.ru/20230524/aktsizy-1873762610.html
https://ria.ru/20230731/zakon-1887356072.html
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владимир путин, россия
Путин подписал закон об ответственности за незаконный оборот табака
Путин установил административную ответственность за незаконный оборот табака без лицензии
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за оборот табака и никотинсодержащей продукции без лицензии по аналогии с ответственностью за незаконный оборот этилового спирта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Незаконные производство или оборот табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства без лицензии (если она необходима) в случае отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трёх лет с конфискацией (или без таковой) изготовленной продукции, а также оборудования, сырья и иных предметов для её производства и оборота.
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Для юридических лиц данное правонарушение повлечёт штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией (или без таковой) изготовленной продукции, а также оборудования, сырья и иных предметов для её производства и оборота; либо административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток с соответствующей конфискацией или без таковой.
Использование и (или) владение незарегистрированным оборудованием для производства табачной и никотинсодержащей продукции или соответствующего сырья повлекут наложение административного штрафа для граждан от трёх до пяти тысяч рублей с конфискацией оборудования; на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей с конфискацией; на юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией. Использование и (или) владение зарегистрированным оборудованием, но не законсервированным в отсутствие лицензии на соответствующее производство влекут аналогичные наказания.
Кроме того, незаконное производство или оборот табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства физлицами повлекут наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией. Предусматривается исключение для граждан, выполняющих свои обязанности по трудовому договору или договору ГПХ для юрлиц и ИП, имеющих соответствующую лицензию.
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