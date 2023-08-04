https://ria.ru/20230804/sudya-1888195141.html

СМИ: судья по делу Трампа о секретных документах ранее допускала ошибки

СМИ: судья по делу Трампа о секретных документах ранее допускала ошибки - РИА Новости, 04.08.2023

СМИ: судья по делу Трампа о секретных документах ранее допускала ошибки

Судья Эйлин Кэннон, которая будет в мае 2024 года разбирать дело бывшего президента США Дональда Трампа о хранении дома секретных документов, ранее допускала в... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:50

2023-08-04T14:50

2023-08-04T14:50

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сша

федеральное бюро расследований сша

дональд трамп

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Судья Эйлин Кэннон, которая будет в мае 2024 года разбирать дело бывшего президента США Дональда Трампа о хранении дома секретных документов, ранее допускала в делах ошибки, противоречащие конституции США, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на юридических экспертов и протокол июньского заседания, где Кэннон выступала судьей. "Судья в грядущем деле… совершила две важнейших ошибки в июньском заседании, одна из которых нарушала основные конституционные права обвиняемого и, согласно протоколу заседания и мнению юридических экспертов, могла привести к признанию судебного процесса лишенным юридической силы", - пишет агентство. По информации агентства, Кэннон во время суда по другому делу в июне отказалась пустить на заседание слушателей, а также не поклялась перед присяжными. Она также не пустила на заседание мать и сестру обвиняемого. Ее решение было расценено как нарушение первой поправки конституции США, предусматривающей свободу собрания, и шестой поправки, в которой прописаны права обвиняемого, в том числе право на публичный суд, пишет агентство. "Без опыта может быть очень тяжело в крупном деле, особенно когда к нему приковано все внимание СМИ, а все, что вы делаете, смотрят, комментируют и подвергают сомнению", - приводит агентство слова бывшего федерального судьи Джереми Фогеля. Трампу ранее были предъявлены обвинения по 40 пунктам, связанным с ненадлежащим обращением с секретными правительственными бумагами. Сам Трамп виновным себя по данному делу категорически не признает. Сотрудники ФБР 8 августа 2022 года провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Washington Post писала, что сотрудники ФБР в ходе обыска в имении Трампа рассчитывали обнаружить бумаги, связанные с ядерным оружием.

https://ria.ru/20230804/tramp-1888087424.html

https://ria.ru/20230803/trump-1888056885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп