https://ria.ru/20230804/sud-1888095171.html

В Кузбассе пройдет суд над родителями двух потерявшихся весной девочек

В Кузбассе пройдет суд над родителями двух потерявшихся весной девочек - РИА Новости, 04.08.2023

В Кузбассе пройдет суд над родителями двух потерявшихся весной девочек

Родители двух маленьких девочек, потерявшихся весной в Яшкинском районе Кемеровской области, предстанут перед судом, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T05:15

2023-08-04T05:15

2023-08-04T12:17

происшествия

яшкинский район

кемеровская область

россия

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КЕМЕРОВО, 4 авг — РИА Новости. Родители двух маленьких девочек, потерявшихся весной в Яшкинском районе Кемеровской области, предстанут перед судом, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.Против родителей возбудили уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним"."По версии следствия, <…> с марта по 18 мая текущего года обвиняемые ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию двух- и четырехлетней дочерей. Родители систематически <…> в присутствии детей злоупотребляли спиртным, <…> ссорились и скандалили. Кроме того, содержали квартиру в антисанитарных условиях, не обеспечивали дочерей полноценным питанием, оставляли их на длительный срок без присмотра", — говорится в релизе.В СК подчеркнули, что, когда дети потерялись, родители, находящиеся в алкогольном опьянении, этого даже не заметили и не пытались их искать. В результате девочки несколько дней находились без еды в безлюдной местности в условиях низких температур. Отмечается, что со следствием обвиняемые сотрудничали и вину признали. Сейчас дети находятся под опекой родственников. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщает ведомство.Восемнадцатого мая две сестры двух и четырех лет пропали с детской площадки в поселке Ленинский Яшкинского района. Детей искали около 200 человек и два дня спустя обнаружили их в четырех километрах от поселка. По предварительной информации, девочки воспитываются в многодетной семье, а родители злоупотребляют спиртным. В отношении органов профилактики возбудили уголовное дело о халатности.

https://ria.ru/20230804/izdevatelstva-1888090596.html

https://ria.ru/20230803/devochka-1887940479.html

яшкинский район

кемеровская область

россия

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происшествия, яшкинский район, кемеровская область, россия