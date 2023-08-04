https://ria.ru/20230804/ssha-1888090741.html

США и Украина начали переговоры о гарантиях безопасности Киеву

США и Украина начали переговоры о гарантиях безопасности Киеву - РИА Новости, 04.08.2023

США и Украина начали переговоры о гарантиях безопасности Киеву

США и Украина начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности, сообщил РИА Новости представитель Белого дома. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T02:23

2023-08-04T02:23

2023-08-04T09:08

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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. США и Украина начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности, сообщил РИА Новости представитель Белого дома."Да, мы можем подтвердить это", — сказал собеседник агентства, отвечая на письменный запрос.Ранее информацию о начале таких переговоров опубликовала украинская сторона.Как сообщал ранее на брифинге официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, переговоры должны были начаться на этой неделе в виртуальном формате. По словам Миллера, от американской стороны делегацию на них будет возглавлять заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии.Дипломат также подчеркивал, что усилия на этом направлении не станут заменой военной помощи, которую Штаты оказывают Киеву.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230802/ukraina-1887779621.html

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в мире, сша, украина, киев, россия, нато