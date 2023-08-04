https://ria.ru/20230804/ssha-1888001570.html

Доигрались: у США отобрали самое ценное за долги

Доигрались: у США отобрали самое ценное за долги - РИА Новости, 04.08.2023

Доигрались: у США отобрали самое ценное за долги

Крупнейшей экономике мира десятилетиями присваивали высший кредитный рейтинг. Но бесконечные проблемы с долгами и растущий дефицит бюджета уже сложно... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T08:00

2023-08-04T08:00

2023-08-04T08:02

экономика

сша

доллар

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Крупнейшей экономике мира десятилетиями присваивали высший кредитный рейтинг. Но бесконечные проблемы с долгами и растущий дефицит бюджета уже сложно игнорировать. Международное агентство Fitch понизило оценку платежеспособности США — впервые за 30 лет. Белый дом в шоке. Чем это обернется для американцев — в материале РИА Новости.Неуемные аппетитыДолгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте уменьшили с ААА до АА+. Такого не было с 1994-го.Суверенный кредитный рейтинг — это инструмент оценки готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства. Фактически — вероятность дефолта.AAA означает исключительный уровень платежеспособности и минимальный риск дефолта по долгу. Fitch каждый год присваивал его США. Нынешнее решение — признание того, что ситуация ухудшилась. Пока незначительно.В агентстве указали на основные причины: огромная долговая нагрузка и бесконечные увеличения лимита возможных заимствований, рост дефицита бюджета, возможность рецессии.По мнению аналитиков, эти факторы среди прочих "подрывают уверенность" в платежеспособности государства и контроле над бюджетом."Понижение рейтинга отражает ожидаемое ухудшение состояния бюджета в течение следующих трех лет, высокое и растущее долговое бремя сектора государственного управления и ухудшение качества управления госфинансами по сравнению с сопоставимыми странами с рейтингами AA и AAA за последние два года", — констатировали в Fitch.В Минфине США удивились, назвав решение Fitch необоснованным и неактуальным. В Белом доме возмутились и заявили, что категорически не согласны с агентством, поскольку там воспользовались "устаревшими данными".Только цифрыНо цифры говорят сами за себя. В июне конгресс после долгих баталий поднял потолок госдолга до 120 процентов ВВП, чтобы продолжить заимствования. В 2024-м, по прогнозу МВФ, будет 125, 2025-м — 129, 2028-м — 136.Дефицит бюджета во втором квартале приблизился к 8,4 процента ВВП. Администрация Байдена увеличила госдолг на 1,8 триллиона долларов всего за восемь недель.США попали в тиски: чтобы покрывать дефицит, нужно наращивать заимствования, а расходы на обслуживание долга достигли уже 970 миллиардов долларов (3,6 процента ВВП)."На выплату процентов по облигациям тратят порядка триллиона. Скоро на это будет уходить почти половина собираемых в стране налогов. В 2024-м обслуживание долга заберет 15 процентов доходов бюджета", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Долг в 120 процентов ВВП в 2,5 раза превышает средние показатели для стран с сопоставимыми рейтингами, существенно усиливает уязвимость экономики, добавляет аналитик.Все это происходит на фоне ожиданий "мягкой рецессии" в экономике, которая, по прогнозам, начнется в четвертом квартале.Долго ждалиРешение Fitch давно назревало. Похоже, последней каплей стало то, как проходили политические дискуссии о потолке госдолга.Неспособность достичь соглашения о повышении или замораживании лимита заимствований заставила усомниться в готовности США своевременно выполнять обязательства, подчеркивают в Capital Lab."Для решения проблемы необходимо сокращать бюджетные расходы, особенно на социальные программы, повышать налоги для богатых и корпораций, а также стимулировать экономический рост для увеличения налоговых поступлений. Комплекс мер фискальной консолидации может постепенно стабилизировать и снизить долг. Только никто этим заниматься не будет", — считает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.По мнению Гузели Проценко, генерального директора компании "Альфа-Форекс", агентство запоздало со снижением рейтинга намеренно, опасаясь, что это нанесет удар по фондовому рынку США и доллару.Так или иначе, американские проблемы давно под прицелом международных агентств. Холдинг S&P еще в 2011-м понизил долгосрочный кредитный рейтинг США. Moody’s сохраняет высшую оценку, но прогноз негативный — уже десять лет.Риски возрослиНа решение Fitch фондовый рынок США отреагировал падением, за ним последовали мировые фондовые и товарные рынки. Однако в целом реакция была сдержанной. В России тоже."Доллар сохраняет статус "тихой гавани", кредитный рейтинг США и ставки в крупнейшей мировой экономике по-прежнему служат основными ориентирами для инвесторов по всему миру", — поясняет Евгений Шатов.Другое дело, что для институциональных инвесторов это крайне негативный сигнал. Теперь вложения в суверенный долг США не считаются безрисковыми.

https://ria.ru/20230705/neft-1882001509.html

https://ria.ru/20230527/gosdolg-1874430008.html

https://ria.ru/20230612/banki-1876939799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, доллар