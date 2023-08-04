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В Узбекистане блогер получил семь лет колонии за вымогательство - РИА Новости, 04.08.2023
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17:48 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/srok-1888257215.html
В Узбекистане блогер получил семь лет колонии за вымогательство
В Узбекистане блогер получил семь лет колонии за вымогательство - РИА Новости, 04.08.2023
В Узбекистане блогер получил семь лет колонии за вымогательство
Миробадский районный суд по уголовным делам Ташкента приговорил местного блогера Абдукодира Муминова, который занимался расследованием деятельности различных... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:48
2023-08-04T17:48
узбекистан
ташкент
происшествия
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ТАШКЕНТ, 4 авг - РИА Новости. Миробадский районный суд по уголовным делам Ташкента приговорил местного блогера Абдукодира Муминова, который занимался расследованием деятельности различных бизнес-структур в республике, к семи годам и трем месяцам лишения свободы за мошенничество и вымогательство у 14 человек, сообщает в пятницу пресс-служба Верховного суда Узбекистана. В феврале местные интернет-издания uznews.uz, kun.uz сообщали о задержании полицией Муминова, обвиняемого в мошенничестве и вымогательстве ряда граждан. В частности, по версии следствия, блогер требовал у местного предпринимателя 70 тысяч долларов за нераспространение негативного видеоматериала о его компании. Суд над блогером начался 25 июля. "Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента признал А. Муминова 1990 года рождения виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и три месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале Верховного суда. В соответствии с приговором, блогер должен должен возместить материальный и моральный ущерб потерпевшим, ему также запрещено заниматься журналистской деятельностью в течение трех лет после освобождения. Блогер был осужден по статьям "нарушение неприкосновенности частной жизни", "вымогательство в особо крупном размере", "мошенничество в особо крупном размере", "соучастие в даче взятки", Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее Верховный суд сообщал, что пострадавшими по делу проходили 14 человек, нанесенным им ущерб оценивается в 903,4 миллиона сумов (около 80 тысяч долларов). Маминов являлся руководителем компании Oynaga qarang, занимающейся информационным обеспечением, а также автором блога на YouTube Ko'zgu c 247 тысячами подписчиков. В декабре 2022 года Муминов сообщил на своем ресурсе, что подвергся нападению неизвестных. Они избили его и разбили битой стекла его автомобиля. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "разбой", но о подробностях расследования не сообщалось.
https://ria.ru/20230721/moskva-1885386213.html
https://ria.ru/20230717/vymogatelstvo-1884638313.html
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узбекистан, ташкент, происшествия
Узбекистан, Ташкент, Происшествия
В Узбекистане блогер получил семь лет колонии за вымогательство

В Узбекистане блогеру дали семь лет колонии за мошенничество и вымогательство у 14 человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТАШКЕНТ, 4 авг - РИА Новости. Миробадский районный суд по уголовным делам Ташкента приговорил местного блогера Абдукодира Муминова, который занимался расследованием деятельности различных бизнес-структур в республике, к семи годам и трем месяцам лишения свободы за мошенничество и вымогательство у 14 человек, сообщает в пятницу пресс-служба Верховного суда Узбекистана.
В феврале местные интернет-издания uznews.uz, kun.uz сообщали о задержании полицией Муминова, обвиняемого в мошенничестве и вымогательстве ряда граждан. В частности, по версии следствия, блогер требовал у местного предпринимателя 70 тысяч долларов за нераспространение негативного видеоматериала о его компании. Суд над блогером начался 25 июля.
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"Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента признал А. Муминова 1990 года рождения виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и три месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале Верховного суда.
В соответствии с приговором, блогер должен должен возместить материальный и моральный ущерб потерпевшим, ему также запрещено заниматься журналистской деятельностью в течение трех лет после освобождения. Блогер был осужден по статьям "нарушение неприкосновенности частной жизни", "вымогательство в особо крупном размере", "мошенничество в особо крупном размере", "соучастие в даче взятки", Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Ранее Верховный суд сообщал, что пострадавшими по делу проходили 14 человек, нанесенным им ущерб оценивается в 903,4 миллиона сумов (около 80 тысяч долларов).
Маминов являлся руководителем компании Oynaga qarang, занимающейся информационным обеспечением, а также автором блога на YouTube Ko'zgu c 247 тысячами подписчиков. В декабре 2022 года Муминов сообщил на своем ресурсе, что подвергся нападению неизвестных. Они избили его и разбили битой стекла его автомобиля. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "разбой", но о подробностях расследования не сообщалось.
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