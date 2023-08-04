БРЯНСК, 4 авг - РИА Новости. Участники добровольческой волонтерской организации "Швейбат32" из Брянской области шьют необходимые для бойцов СВО изделия и плетут маскировочные сети, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. "Каждый день производство делает для фронта "пятиточечники", подсумки для автоматов, носилки, аптечки первого эшелона, ватно-марлевые повязки, подушки и одеяла для раненых. Сушат овощи, ягоды и фрукты. Плетут маскировочные сети. Изготавливают так нужные солдатам блиндажные свечи", – говорится в сообщении. По данным горадминистрации, "швейбатовцы" на собственные средства приобретают ткани, нитки, фурнитуру, швейные и вязальные инструменты, медикаменты для аптечек, оплачивают аренду офиса для пошива военных изделий, покупают бензин, а также сами отвозят свою продукцию защитникам Родины. "Вещи, сделанные руками брянских общественников, согревают и помогают сберечь жизни разведчикам на краснолиманском направлении, в Сватово и Кременной, луганским спецназовцам, артиллеристам и медикам в госпиталях от Херсона до Донецка", – отмечает пресс-служба. Уточняется, что неравнодушные жители Брянска объединились в волонтёрскую организацию "Швейбат32" в октябре 2022 года, и с тех пор количество обращений от военных к активистам постоянно увеличивается.
Брянские волонтеры шьют изделия для фронта и плетут маскировочные сети
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БРЯНСК, 4 авг - РИА Новости. Участники добровольческой волонтерской организации "Швейбат32" из Брянской области шьют необходимые для бойцов СВО изделия и плетут маскировочные сети, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
"Каждый день производство делает для фронта "пятиточечники", подсумки для автоматов, носилки, аптечки первого эшелона, ватно-марлевые повязки, подушки и одеяла для раненых. Сушат овощи, ягоды и фрукты. Плетут маскировочные сети. Изготавливают так нужные солдатам блиндажные свечи", – говорится в сообщении.
По данным горадминистрации, "швейбатовцы" на собственные средства приобретают ткани, нитки, фурнитуру, швейные и вязальные инструменты, медикаменты для аптечек, оплачивают аренду офиса для пошива военных изделий, покупают бензин, а также сами отвозят свою продукцию защитникам Родины.
"Вещи, сделанные руками брянских общественников, согревают и помогают сберечь жизни разведчикам на краснолиманском направлении, в Сватово и Кременной, луганским спецназовцам, артиллеристам и медикам в госпиталях от Херсона до Донецка", – отмечает пресс-служба.
Уточняется, что неравнодушные жители Брянска объединились в волонтёрскую организацию "Швейбат32" в октябре 2022 года, и с тех пор количество обращений от военных к активистам постоянно увеличивается.
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