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Киев активно использует кассетные бомбы в Авдеевке, рассказал военный - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:27 04.08.2023 (обновлено: 09:02 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888095466.html
Киев активно использует кассетные бомбы в Авдеевке, рассказал военный
Киев активно использует кассетные бомбы в Авдеевке, рассказал военный - РИА Новости, 04.08.2023
Киев активно использует кассетные бомбы в Авдеевке, рассказал военный
Украинские военные активно используют кассетные боеприпасы в промышленной зоне города Авдеевка в ДНР, пытаясь сдержать наступление российских войск, рассказал... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T05:27
2023-08-04T09:02
специальная военная операция на украине
киев
авдеевка
украина
донецкая народная республика
безопасность
сша
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АВДЕЕВКА, 4 авг — РИА Новости. Украинские военные активно используют кассетные боеприпасы в промышленной зоне города Авдеевка в ДНР, пытаясь сдержать наступление российских войск, рассказал РИА Новости снайпер из бригады "Пятнашка" с позывным Тимати."Они часа два конкретно утюжили нас именно "кассетами". &lt;…&gt; Выход, потом секунды три, она раскрывается, и потом ковер (из снарядов. — Прим. ред.) ложится. Где-то примерно как (мина. — Прим. ред.) "Лепесток", и потом она ковром ложится. Двадцать (зарядов. — Прим. ред.) как минимум. Каждые восемь минут. Выстрелил — зарядили — выстрелил. И так часа два (стреляют. — Прим. ред.) по нашим позициям", — рассказал Тимати.По его наблюдениям, украинцы пытаются накрывать кассетными боеприпасами позиции российских войск, в том числе остановить их продвижение в промзоне Авдеевки, северного пригорода Донецка. Наведение артиллерии украинские боевики осуществляют с помощью беспилотников."Они бьют очень точечно. От них в окопе скрыться очень сложно. Если поблизости блиндаж — сразу надо скрываться", — рассказал военный.По его словам, использование кассетных боеприпасов в районе Авдеевки лично он заметил около двух недель назад.&quot;Как раз тогда пошли разговоры об их поставках, и вскоре они появились на нашем направлении. По активности их использования я вижу, что такие боеприпасы Киев не жалеет — их много&quot;, — рассказал Тимати.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что Вашингтон рассматривает эту меру как временную, пока Штаты не нарастят производство артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве, что может занять месяцы. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей.Применяемые против пехоты и военной техники кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14 процентов планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий. Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае — еще до начала специальной военной операции. Интернациональная бригада "Пятнашка" Народной милиции ДНР закреплена под городом Авдеевка, в пригороде Донецка. Его командир и создатель Ахра Авидзба участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.
https://ria.ru/20230804/zrk-1888094894.html
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киев
авдеевка
украина
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киев, авдеевка, украина, донецкая народная республика, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Киев, Авдеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, Безопасность, США
Киев активно использует кассетные бомбы в Авдеевке, рассказал военный

Российский снайпер: Киев не жалеет кассетных боеприпасов в промзоне Авдеевки

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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АВДЕЕВКА, 4 авг — РИА Новости. Украинские военные активно используют кассетные боеприпасы в промышленной зоне города Авдеевка в ДНР, пытаясь сдержать наступление российских войск, рассказал РИА Новости снайпер из бригады "Пятнашка" с позывным Тимати.
"Они часа два конкретно утюжили нас именно "кассетами". <…> Выход, потом секунды три, она раскрывается, и потом ковер (из снарядов. — Прим. ред.) ложится. Где-то примерно как (мина. — Прим. ред.) "Лепесток", и потом она ковром ложится. Двадцать (зарядов. — Прим. ред.) как минимум. Каждые восемь минут. Выстрелил — зарядили — выстрелил. И так часа два (стреляют. — Прим. ред.) по нашим позициям", — рассказал Тимати.
По его наблюдениям, украинцы пытаются накрывать кассетными боеприпасами позиции российских войск, в том числе остановить их продвижение в промзоне Авдеевки, северного пригорода Донецка. Наведение артиллерии украинские боевики осуществляют с помощью беспилотников.
"Они бьют очень точечно. От них в окопе скрыться очень сложно. Если поблизости блиндаж — сразу надо скрываться", — рассказал военный.
По его словам, использование кассетных боеприпасов в районе Авдеевки лично он заметил около двух недель назад.
«

"Как раз тогда пошли разговоры об их поставках, и вскоре они появились на нашем направлении. По активности их использования я вижу, что такие боеприпасы Киев не жалеет — их много", — рассказал Тимати.

Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что Вашингтон рассматривает эту меру как временную, пока Штаты не нарастят производство артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве, что может занять месяцы. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей.
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Применяемые против пехоты и военной техники кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14 процентов планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.
Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае — еще до начала специальной военной операции.
Интернациональная бригада "Пятнашка" Народной милиции ДНР закреплена под городом Авдеевка, в пригороде Донецка. Его командир и создатель Ахра Авидзба участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевАвдеевкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьСША
 
 
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