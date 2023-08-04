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Российские военные поразили позиции ВСУ в районах трех населенных пунктов - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 04.08.2023 (обновлено: 09:03 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888094393.html
Российские военные поразили позиции ВСУ в районах трех населенных пунктов
Российские военные поразили позиции ВСУ в районах трех населенных пунктов - РИА Новости, 04.08.2023
Российские военные поразили позиции ВСУ в районах трех населенных пунктов
Российские военные нанесли удары по украинским позициям в районах трех населенных пунктов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T05:04
2023-08-04T09:03
специальная военная операция на украине
старомайорское
россия
безопасность
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по украинским позициям в районах трех населенных пунктов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Макаровки, Старомайорского, Приютного. Средствами противовоздушной обороны сбиты три БПЛА "Фурия" и один "Лелека", — сказал он.Кроме того, в районе совхоза "Октябрь" ударные беспилотники уничтожили пикап противника, а в районе Макаровки — танк, добавил Чехов.Он рассказал также, что передовые подразделения группировки "Восток" отразили атаку ВСУ в направлении Урожайного. Там украинские войска понесли потери и отступили.Воздушная разведка группировки вскрыла выдвижение двух групп пехоты противника в районах северо-восточнее Старомайорского и южнее Золотой Нивы, продолжил начальник пресс-центра.Артиллерия, в свою очередь, поразила живую силу, автомобильную технику и боевые бронемашины ВСУ. Севернее Владимировки она уничтожила минометный расчет, а юго-восточнее Доброволья и юго-восточнее Успеновки — буксируемые гаубицы М777. Северо-западнее Новодонецкого гаубичная артиллерия также ликвидировала украинский минометный расчет, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230804/tankisty-1888092086.html
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старомайорское, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Россия, Безопасность
Российские военные поразили позиции ВСУ в районах трех населенных пунктов

Российские военные поразили позиции ВСУ в районах Макаровки, Старомайорского и Приютного

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по украинским позициям в районах трех населенных пунктов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Макаровки, Старомайорского, Приютного. Средствами противовоздушной обороны сбиты три БПЛА "Фурия" и один "Лелека", — сказал он.
Кроме того, в районе совхоза "Октябрь" ударные беспилотники уничтожили пикап противника, а в районе Макаровки — танк, добавил Чехов.
Он рассказал также, что передовые подразделения группировки "Восток" отразили атаку ВСУ в направлении Урожайного. Там украинские войска понесли потери и отступили.
Воздушная разведка группировки вскрыла выдвижение двух групп пехоты противника в районах северо-восточнее Старомайорского и южнее Золотой Нивы, продолжил начальник пресс-центра.
Артиллерия, в свою очередь, поразила живую силу, автомобильную технику и боевые бронемашины ВСУ. Севернее Владимировки она уничтожила минометный расчет, а юго-восточнее Доброволья и юго-восточнее Успеновки — буксируемые гаубицы М777. Северо-западнее Новодонецкого гаубичная артиллерия также ликвидировала украинский минометный расчет, заключил собеседник агентства.
Российский танк - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеРоссияБезопасность
 
 
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