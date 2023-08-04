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В Тульской области женщина спасла девятерых детей
В Тульской области женщина спасла девятерых детей - РИА Новости, 04.08.2023
В Тульской области женщина спасла девятерых детей
Жительница Тульской области спасла девятерых детей участников спецоперации, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T19:18
2023-08-04T19:18
2023-08-04T21:58
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ВОРОНЕЖ, 4 авг — РИА Новости. Жительница Тульской области спасла девятерых детей участников спецоперации, сообщается на сайте правительства региона.Школьный учитель Татьяна Шуленина сопровождала детей, которые отдыхали в санатории в Анапе. На обратном пути водитель перевозившего их автомобиля потерял сознание. "Татьяна вовремя среагировала, взяла управление машины на себя и вывезла детей в безопасное место с оживленной трассы, а также вызвала скорую для водителя. Благодаря ей в экстренной ситуации никто не пострадал", — говорится в заявлении.Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил представить женщину к региональной награде — медали "Честь и мужество", которую Шулениной вручат в День Тульской области и День города-героя Тулы.
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тульская область, тула, алексей дюмин, анапа, общество
Хорошие новости, Тульская область, Тула, Алексей Дюмин, Анапа, Общество
В Тульской области женщина спасла девятерых детей
Жительница Тульской области Татьяна Шуленина спасла девятерых детей от автомбольной аварии