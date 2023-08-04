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В Тульской области женщина спасла девятерых детей - РИА Новости, 04.08.2023
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Хорошие новости
 
19:18 04.08.2023 (обновлено: 21:58 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/spasenie-1888274921.html
В Тульской области женщина спасла девятерых детей
В Тульской области женщина спасла девятерых детей - РИА Новости, 04.08.2023
В Тульской области женщина спасла девятерых детей
Жительница Тульской области спасла девятерых детей участников спецоперации, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T19:18
2023-08-04T21:58
хорошие новости
тульская область
тула
алексей дюмин
анапа
общество
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ВОРОНЕЖ, 4 авг — РИА Новости. Жительница Тульской области спасла девятерых детей участников спецоперации, сообщается на сайте правительства региона.Школьный учитель Татьяна Шуленина сопровождала детей, которые отдыхали в санатории в Анапе. На обратном пути водитель перевозившего их автомобиля потерял сознание. "Татьяна вовремя среагировала, взяла управление машины на себя и вывезла детей в безопасное место с оживленной трассы, а также вызвала скорую для водителя. Благодаря ей в экстренной ситуации никто не пострадал", — говорится в заявлении.Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил представить женщину к региональной награде — медали "Честь и мужество", которую Шулениной вручат в День Тульской области и День города-героя Тулы.
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тульская область, тула, алексей дюмин, анапа, общество
Хорошие новости, Тульская область, Тула, Алексей Дюмин, Анапа, Общество
В Тульской области женщина спасла девятерых детей

Жительница Тульской области Татьяна Шуленина спасла девятерых детей от автомбольной аварии

© Фото : Правительство Тульской области/TelegramУчительница начальных классов Татьяна Шуленина из Чернского района предотвратила аварию с участием автобуса
Учительница начальных классов Татьяна Шуленина из Чернского района предотвратила аварию с участием автобуса - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : Правительство Тульской области/Telegram
Учительница начальных классов Татьяна Шуленина из Чернского района предотвратила аварию с участием автобуса
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 авг — РИА Новости. Жительница Тульской области спасла девятерых детей участников спецоперации, сообщается на сайте правительства региона.
Школьный учитель Татьяна Шуленина сопровождала детей, которые отдыхали в санатории в Анапе. На обратном пути водитель перевозившего их автомобиля потерял сознание.
"Татьяна вовремя среагировала, взяла управление машины на себя и вывезла детей в безопасное место с оживленной трассы, а также вызвала скорую для водителя. Благодаря ей в экстренной ситуации никто не пострадал", — говорится в заявлении.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил представить женщину к региональной награде — медали "Честь и мужество", которую Шулениной вручат в День Тульской области и День города-героя Тулы.
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