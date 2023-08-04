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В Герценовском университете подвели итоги обучения советников по воспитанию
В Герценовском университете подвели итоги обучения советников по воспитанию - РИА Новости, 04.08.2023
В Герценовском университете подвели итоги обучения советников по воспитанию
Три сотни педагогов собрались в пятницу в Колонном зале РГПУ им. А. И. Герцена на торжественную церемонию закрытия программы дополнительного образования... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:37
2023-08-04T17:37
2023-08-04T17:42
год педагога и наставника
общество
ргпу им. а.и. герцена
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Три сотни педагогов собрались в пятницу в Колонном зале РГПУ им. А. И. Герцена на торжественную церемонию закрытия программы дополнительного образования "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями", реализуемой в рамках проекта "Навигаторы детства". На этот раз в университете обучение с 31 июля по 4 августа прошли участники из Мурманской, Нижегородской, Омской областей, Пермского края и Чувашской Республики.В течение смены участники обучались у ведущих специалистов сферы образования — преподавателей Герценовского университета, учителей петербургских школ, экспертов общества "Знание", а также знакомились с городом на Неве в свободное от образовательной деятельности время.В последний день своего обучения Навигаторы детства успешно защитили итоговые проекты, посвященные экологическому воспитанию, формированию патриотического мировоззрения, досугу детей, взаимоотношениям детей и родителей и другим аспектам воспитания. И наконец, собрались все вместе на подведение итогов смены.Закрывать третий поток образовательной программы выпала честь проректору по образовательной деятельности и цифровой трансформации РГПУ им. А. И. Герцена Викториии Снегуровой и директору ФГБУ "Росдетцентр" Александру Кудряшову, который прибыл из Москвы с этой почетной миссией.Александр Сергеевич поздравил и поблагодарил участников и университет, ставший площадкой реализации программы: "Думаю, что дни, которые вы провели в Герценовском университете, прошли для вас с пользой и невероятной энергетикой. Мы благодарим команду РГПУ. Хочу выразить вам огромную благодарность от лица руководства Министерства просвещения. Сергей Сергеевич Кравцов всегда интересуется нашим проектом. Он не зря называется "Навигаторы детства", и не зря его логотипом является самолетик, который придумали дети. Они видят в этом траекторию своего личностного и профессионального роста, а ее теперь сопровождаете вы. У нас впереди очень длинная, хорошая, интересная дорога. Советник по воспитанию — это для вас начало вашего профессионального пути. Вы — будущий управленческий резерв сферы образования".Проректор по образовательной деятельности и цифровой трансформации Виктория Снегурова, подводя итоги, отметила: "Я надеюсь, что эти пять дней прошли для вас не только с образовательной пользой, но и позволили вам окунуться в культуру, традиции и дух Герценовского университета. Мы вас очень ждем: приезжайте на конференции, повышение квалификации и просто в гости. Желаю вам, чтобы вы с открытым сердцем несли вашим воспитанникам все самое прекрасное. Ведь от того, что вы в них вложите сейчас, будет зависеть то, как сложится их жизнь".Слушатели программы поблагодарили организаторов, а также представили на сцене Колонного зала творческие номера и видеоролики с презентацией своих регионов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ргпу им. а.и. герцена, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, РГПУ им. А.И. Герцена, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Три сотни педагогов собрались в пятницу в Колонном зале РГПУ им. А. И. Герцена на торжественную церемонию закрытия программы дополнительного образования "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями", реализуемой в рамках проекта "Навигаторы детства". На этот раз в университете обучение с 31 июля по 4 августа прошли участники из Мурманской, Нижегородской, Омской областей, Пермского края и Чувашской Республики.
В течение смены участники обучались у ведущих специалистов сферы образования — преподавателей Герценовского университета, учителей петербургских школ, экспертов общества "Знание", а также знакомились с городом на Неве в свободное от образовательной деятельности время.
В последний день своего обучения Навигаторы детства успешно защитили итоговые проекты, посвященные экологическому воспитанию, формированию патриотического мировоззрения, досугу детей, взаимоотношениям детей и родителей и другим аспектам воспитания. И наконец, собрались все вместе на подведение итогов смены.
Закрывать третий поток образовательной программы выпала честь проректору по образовательной деятельности и цифровой трансформации РГПУ им. А. И. Герцена Викториии Снегуровой и директору ФГБУ "Росдетцентр" Александру Кудряшову, который прибыл из Москвы с этой почетной миссией.
Александр Сергеевич поздравил и поблагодарил участников и университет, ставший площадкой реализации программы: "Думаю, что дни, которые вы провели в Герценовском университете, прошли для вас с пользой и невероятной энергетикой. Мы благодарим команду РГПУ. Хочу выразить вам огромную благодарность от лица руководства Министерства просвещения. Сергей Сергеевич Кравцов всегда интересуется нашим проектом. Он не зря называется "Навигаторы детства", и не зря его логотипом является самолетик, который придумали дети. Они видят в этом траекторию своего личностного и профессионального роста, а ее теперь сопровождаете вы. У нас впереди очень длинная, хорошая, интересная дорога. Советник по воспитанию — это для вас начало вашего профессионального пути. Вы — будущий управленческий резерв сферы образования".
Проректор по образовательной деятельности и цифровой трансформации Виктория Снегурова, подводя итоги, отметила: "Я надеюсь, что эти пять дней прошли для вас не только с образовательной пользой, но и позволили вам окунуться в культуру, традиции и дух Герценовского университета. Мы вас очень ждем: приезжайте на конференции, повышение квалификации и просто в гости. Желаю вам, чтобы вы с открытым сердцем несли вашим воспитанникам все самое прекрасное. Ведь от того, что вы в них вложите сейчас, будет зависеть то, как сложится их жизнь".
Слушатели программы поблагодарили организаторов, а также представили на сцене Колонного зала творческие номера и видеоролики с презентацией своих регионов.