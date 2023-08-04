https://ria.ru/20230804/sochi-1888118024.html

В Сочи усилят меры безопасности морского торгового порта

В Сочи усилят меры безопасности морского торгового порта - РИА Новости, 04.08.2023

В Сочи усилят меры безопасности морского торгового порта

В морском торговом порту Сочи усилят меры защиты, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский по итогам оперативного совещания по вопросам... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:34

2023-08-04T10:34

2023-08-04T10:57

безопасность

сочи

алексей копайгородский

краснодарский край

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СОЧИ, 4 авг — РИА Новости. В морском торговом порту Сочи усилят меры защиты, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский по итогам оперативного совещания по вопросам безопасности акватории. "Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта. Особое внимание комплексу причалов", — написал мэр. Он отметил, что сейчас в Сочи стоят на учете более 2,5 тысячи маломерных судов. "Летом это популярный транспорт для прогулок и экскурсий", — уточнил Копайгородский. В целом, по его словам, пляжная полоса в Сочи находится под контролем, там установлены около трех тысяч камер. "Принимаем все меры для безопасности наших жителей и гостей. Сейчас в Сочи единовременно находятся на отдыхе более 200 тысяч туристов. Комфортный отдых обеспечиваем каждому", — заключил глава курорта. По информации Минобороны, минувшей ночью ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске двумя безэкипажными катерами. Корабли, охраняющие внешний рейд базы, обнаружили оба аппарата и уничтожили их. Пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230804/ataka-1888097522.html

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сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, сочи, алексей копайгородский, краснодарский край