https://ria.ru/20230804/smi-1888227015.html

Генсек СНГ: медиа стран-участниц надо противопоставить западным СМИ

Генсек СНГ: медиа стран-участниц надо противопоставить западным СМИ - РИА Новости, 04.08.2023

Генсек СНГ: медиа стран-участниц надо противопоставить западным СМИ

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что медиа стран-участниц Содружества нужно противопоставить информационной агрессии Запада объективное... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:10

2023-08-04T16:10

2023-08-04T16:10

в мире

молдавия

минск

сергей лебедев

содружество

снг

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МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что медиа стран-участниц Содружества нужно противопоставить информационной агрессии Запада объективное освещение событий. В пятницу в Минске проходит совместное заседание Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций стран СНГ и Административного совета межгосударственного информационного пула государств - участников СНГ. "Это очень важное мероприятие для Содружества, потому что информационная работа в последние годы приобретает особое значение в странах Содружества. Мы видим, каким информационным атакам подвергаются наши страны, как искажается реальная действительность нашей жизни. Много различных фейков. И очень важно противопоставить информационной агрессии со стороны так называемого коллективного Запада наше объективное освещение жизни стран Содружества, народов, нашего взаимодействия и дружбы", - заявил Лебедев журналистам в пятницу в Минске. Он подчеркнул, что тот негатив, который льется с экранов телевизоров о странах СНГ, "расстраивает, искажает реальную картину, он разрушает дружеские связи, позитивный облик стран СНГ, который мы хотели бы создать не только на телеэкранах, но и в жизни". Генсек отметил, что в странах СНГ много хорошего, есть достижения в науке, культуре, спорте и так далее. По его словам, в планах участников заседания обсудить вопросы активизации взаимодействия, информационного обмена, оказания телерадиокомпаниями взаимной помощи, организации обмена материалами стран СНГ друг о друге. "Чтобы мы больше знали о соседях, о жизни наших друзей. Я надеюсь, что сегодняшнее заседание будет способствовать как раз улучшению информационного обмена, укреплению общего информационного пространства Содружества", - добавил генсек. При этом он заявил, что в исполкоме СНГ сожалеют о решении Молдавии выйти из участия в телерадиокомпании "МИР", ликвидировать ее бюро в Молдавии, подчеркнув, что "это против интересов самой Молдовы". "Телекомпания помогала рассказывать народам стран СНГ о жизни Молдовы, молдаван, об их достижениях. Зачем ограничивать себя, информационные контакты? Жаль. Хотелось бы надеяться – я регулярно об этом говорю, - что разум возобладает, и прагматизм возобладает, и Молдова вернется к взаимодействию с компанией "МИР", - сказал Лебедев.

https://radiosputnik.ria.ru/20230802/smi-1887867973.html

https://ria.ru/20230727/predstavitelstva-1886685145.html

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в мире, молдавия, минск, сергей лебедев, содружество , снг