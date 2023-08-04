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Глава Республики Сербской БиГ обвинил США в преступлении против сербов - РИА Новости, 04.08.2023
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22:38 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/serbiya-1888293398.html
Глава Республики Сербской БиГ обвинил США в преступлении против сербов
Глава Республики Сербской БиГ обвинил США в преступлении против сербов - РИА Новости, 04.08.2023
Глава Республики Сербской БиГ обвинил США в преступлении против сербов
Хорватская военно-полицейская операции "Буря" в 1995 году, при которой, по данным сербских властей, погибли около двух тысяч и были изгнаны из Хорватии свыше... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T22:38
2023-08-04T22:38
сербия
хорватия
милорад додик
патриарх сербский порфирий
сербская православная церковь
нато
загреб
в мире
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БЕЛГРАД, 4 авг - РИА Новости. Хорватская военно-полицейская операции "Буря" в 1995 году, при которой, по данным сербских властей, погибли около двух тысяч и были изгнаны из Хорватии свыше 200 тысяч сербов была совместным преступным деянием Вашингтона и Загреба, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Руководство Сербии, сербов в Боснии и Герцеговине (БиГ) и Сербская православная церковь проводят памятные мероприятия в городе Приедор в Республике Сербской БиГ, через который колонны беженцев ехали из Хорватии в Сербию. Площадь к началу мероприятия в 19.00 (20.00 мск) заполнили члены правительства Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины и местных властей, духовенство, тысячи граждан. Патриарх Сербский Порфирий с архиереями провел заупокойную православную службу по жертвам хорватской операции. "То, что они называют "Бурей" было совместным преступным деянием США их чудовищным планом в отношении сербов, с применением хорватской армии, которая едва этого дождалась, чтобы этнически очистить территорию", - заявил собравшимся президент РС БиГ. Доктрина совместных преступных действий (Joint criminal enterprise) ранее активно использовалась Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге для вынесения приговоров политическим лидерам сербов, когда невозможно было доказать командную или личную ответственность. "Это совместное преступное деяние не было реакцией, как вы могли слышать, хорваты задействовали свыше 200 тысяч военных, а (сербского - ред.) населения было 200 тысяч, значит на каждого слабого ребенка, женщину, старика отправлен один военный с техникой, переданной в дар США, которые упорно по отношению к Республике Сербской, сербам и Сербии всегда поступают негативно", - указал Додик. Он отметил, что так было когда распадалась Югославия, когда в 1995 году НАТО бомбила РС БиГ, затем в 1999 году Сербию, и когда проводилась операция "Буря". По словам Додика акцией лично руководил посол США в Загребе Питер Вудард Гэлбрейт, который "не постыдился и не промолчал, но сделал все, чтобы это стало успешной акцией, как они ее называли". "Это невозможно простить, Америка сколько хочет может быть большой, но она унижена и мала, потому что упорно по отношению к одному малому народу, достойному свободы и государства, поступает негативно и делает это до сих пор, в том числе в Косово и Республике Сербской", - подчеркнул лидер боснийских сербов. В то время как в Сербии ежегодно эти дни посвящены памяти и скорби, в Хорватии 5 августа - один из крупнейших национальных праздников. В городе Книн в 200 километрах на юг от Загреба проходит центральная церемония "Дня победы и отечественной благодарности и Дня хорватских защитников". В Книне, который являлся главным городом Сербской Краины до операции 1995 года, собирается руководство страны и католическое духовенство. Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) - территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны. Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
https://ria.ru/20230803/serbiya-1888071127.html
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сербия, хорватия, милорад додик, патриарх сербский порфирий, сербская православная церковь, нато, загреб, в мире
Сербия, Хорватия, Милорад Додик, Патриарх Сербский Порфирий, Сербская православная церковь, НАТО, Загреб, В мире
Глава Республики Сербской БиГ обвинил США в преступлении против сербов

Глава Республики Сербской БиГ Додик обвинил США и Хорватию в преступлении против сербов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 авг - РИА Новости. Хорватская военно-полицейская операции "Буря" в 1995 году, при которой, по данным сербских властей, погибли около двух тысяч и были изгнаны из Хорватии свыше 200 тысяч сербов была совместным преступным деянием Вашингтона и Загреба, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Руководство Сербии, сербов в Боснии и Герцеговине (БиГ) и Сербская православная церковь проводят памятные мероприятия в городе Приедор в Республике Сербской БиГ, через который колонны беженцев ехали из Хорватии в Сербию. Площадь к началу мероприятия в 19.00 (20.00 мск) заполнили члены правительства Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины и местных властей, духовенство, тысячи граждан. Патриарх Сербский Порфирий с архиереями провел заупокойную православную службу по жертвам хорватской операции.
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"То, что они называют "Бурей" было совместным преступным деянием США их чудовищным планом в отношении сербов, с применением хорватской армии, которая едва этого дождалась, чтобы этнически очистить территорию", - заявил собравшимся президент РС БиГ.
Доктрина совместных преступных действий (Joint criminal enterprise) ранее активно использовалась Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге для вынесения приговоров политическим лидерам сербов, когда невозможно было доказать командную или личную ответственность.
"Это совместное преступное деяние не было реакцией, как вы могли слышать, хорваты задействовали свыше 200 тысяч военных, а (сербского - ред.) населения было 200 тысяч, значит на каждого слабого ребенка, женщину, старика отправлен один военный с техникой, переданной в дар США, которые упорно по отношению к Республике Сербской, сербам и Сербии всегда поступают негативно", - указал Додик.
Он отметил, что так было когда распадалась Югославия, когда в 1995 году НАТО бомбила РС БиГ, затем в 1999 году Сербию, и когда проводилась операция "Буря". По словам Додика акцией лично руководил посол США в Загребе Питер Вудард Гэлбрейт, который "не постыдился и не промолчал, но сделал все, чтобы это стало успешной акцией, как они ее называли". "Это невозможно простить, Америка сколько хочет может быть большой, но она унижена и мала, потому что упорно по отношению к одному малому народу, достойному свободы и государства, поступает негативно и делает это до сих пор, в том числе в Косово и Республике Сербской", - подчеркнул лидер боснийских сербов.
В то время как в Сербии ежегодно эти дни посвящены памяти и скорби, в Хорватии 5 августа - один из крупнейших национальных праздников. В городе Книн в 200 километрах на юг от Загреба проходит центральная церемония "Дня победы и отечественной благодарности и Дня хорватских защитников". В Книне, который являлся главным городом Сербской Краины до операции 1995 года, собирается руководство страны и католическое духовенство.
Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) - территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны. Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны.
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