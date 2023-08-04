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Вучич пожаловался на растущее лицемерие и двойные стандарты Запада - РИА Новости, 04.08.2023
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21:53 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/serbiya-1888290647.html
Вучич пожаловался на растущее лицемерие и двойные стандарты Запада
Вучич пожаловался на растущее лицемерие и двойные стандарты Запада - РИА Новости, 04.08.2023
Вучич пожаловался на растущее лицемерие и двойные стандарты Запада
Президент Сербии Александр Вучич указал на растущее лицемерие и двойные стандарты Запада в свете введения санкций США в отношении политического руководства... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T21:53
2023-08-04T21:53
в мире
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россия
сербия
александр вучич
александр вулин
государственный департамент сша
владимир путин
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БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич указал на растущее лицемерие и двойные стандарты Запада в свете введения санкций США в отношении политического руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ). В четверг Вучич сообщил о растущем внешнем давлении на Сербию и РС БиГ в свете конфликта на Украине введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров. В пятницу он сообщил, что для официального Белграда введённые США санкции против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины "не существуют". "В последние дни мы стали свидетелями такого лицемерия, таких двойных стандартов в поведении великих сил (мировых держав – ред.) по отношению к нам, сербам. Сталкиваемся с таким числом проблем, что иногда и мы, которые должны заботиться о народе и гражданах, которыми руководим, должны дать отдых своим мыслям и эмоциям", - заявил президент Сербии на мероприятии в годовщину хорватской военно-полицейской операции "Буря", при которой, по данным сербских властей, погибли около двух тысяч и были изгнаны из Хорватии свыше 200 тысяч сербов в 1995 году. Ранее Вучич указал, что санкции - очень серьезная проблема, напомнил, что они были введены США и против главы Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии Александра Вулина, перед тем вводились против лидеров сербов на севере Косово и Метохии, а теперь и в отношении всего руководства РС БиГ. Госдеп США в ночь на 1 августа сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. Минфин США в середине июля сообщил о введении санкций против главы сербской контрразведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. Он возглавил БИА в декабре 2022 года, ранее являлся министром внутренних дел страны и министром обороны. Вулин также возглавляет основанное им "Движение социалистов". Президент Сербии указал затем, что власти США перед тем, как ввести санкции в отношении директора БИА требовали от руководства страны поддержать ограничительные меры Запада против России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230803/serbiya-1888083153.html
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в мире, сша, россия, сербия, александр вучич, александр вулин, государственный департамент сша, владимир путин
В мире, США, Россия, Сербия, Александр Вучич, Александр Вулин, Государственный департамент США, Владимир Путин
Вучич пожаловался на растущее лицемерие и двойные стандарты Запада

Вучич пожаловался на лицемерие, двойные стандарты и санкционное давление Запада на Сербию

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич указал на растущее лицемерие и двойные стандарты Запада в свете введения санкций США в отношении политического руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ).
В четверг Вучич сообщил о растущем внешнем давлении на Сербию и РС БиГ в свете конфликта на Украине введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров. В пятницу он сообщил, что для официального Белграда введённые США санкции против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины "не существуют".
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Вучич рассказал об антироссийской политике Запада в Сербии
3 августа, 23:21
"В последние дни мы стали свидетелями такого лицемерия, таких двойных стандартов в поведении великих сил (мировых держав – ред.) по отношению к нам, сербам. Сталкиваемся с таким числом проблем, что иногда и мы, которые должны заботиться о народе и гражданах, которыми руководим, должны дать отдых своим мыслям и эмоциям", - заявил президент Сербии на мероприятии в годовщину хорватской военно-полицейской операции "Буря", при которой, по данным сербских властей, погибли около двух тысяч и были изгнаны из Хорватии свыше 200 тысяч сербов в 1995 году.
Ранее Вучич указал, что санкции - очень серьезная проблема, напомнил, что они были введены США и против главы Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии Александра Вулина, перед тем вводились против лидеров сербов на севере Косово и Метохии, а теперь и в отношении всего руководства РС БиГ.
Госдеп США в ночь на 1 августа сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
Минфин США в середине июля сообщил о введении санкций против главы сербской контрразведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. Он возглавил БИА в декабре 2022 года, ранее являлся министром внутренних дел страны и министром обороны. Вулин также возглавляет основанное им "Движение социалистов". Президент Сербии указал затем, что власти США перед тем, как ввести санкции в отношении директора БИА требовали от руководства страны поддержать ограничительные меры Запада против России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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