https://ria.ru/20230804/senator-1888182466.html

В сенате Италии поспорили из-за слова "сенаторка"

В сенате Италии поспорили из-за слова "сенаторка" - РИА Новости, 04.08.2023

В сенате Италии поспорили из-за слова "сенаторка"

Сенатор от партии "Братья Италии" (Fratelli d'Italia, FDI) Антонелла Дзедда попросила не обращаться к ней в феминитиве, зампредседателя верхней палаты... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:08

2023-08-04T14:08

2023-08-04T15:44

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италия

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РИМ, 4 авг – РИА Новости. Сенатор от партии "Братья Италии" (Fratelli d'Italia, FDI) Антонелла Дзедда попросила не обращаться к ней в феминитиве, зампредседателя верхней палаты парламента Джанмарко Чентинайо сначала пошел ей на встречу, но позже заявил РИА Новости, что у Италии много других важных проблем и он продолжит называть сенаторов сенаторами, а сенаторок – сенаторками. Как следует из видео, опубликованного на сайте газеты Corriere della Sera, на одном из заседаний Чентинайо предоставил Дзедде слово, назвав ее "сенаторкой" (senatrice). Обычно в Италии к женщинам-сенаторам обращаются senatrice, а к мужчинам – senatore. "Позвольте попросить Вас, председатель? Вы могли бы отныне называть меня сенатором?" - заявила в ответ Дзедда. Она добавила, что апелляционный суд Италии провозгласил ее именно "сенатором", Чентинайо извинился перед женщиной и назвал ее так, как она попросила. Из зала начали поступать возражения, тогда зампредседателя Сената добавил: "Называйте себя так, как хотите…, для меня это не проблема". Чентинайо заявил в комментарии РИА Новости, что "у Италии есть более важные проблемы, требующие решений", и назвал полемику "пляжными сплетнями". "Я продолжу называть сенаторов сенаторами, а сенаторок – сенаторками", - добавил итальянский политик. Это не первый случай, когда итальянская женщина-политик не хочет, чтобы в отношении нее использовались феминитивы. В 2018 году первая в истории Италии женщина-глава верхней палаты парламента Мария Элизабетта Казеллати заявила, что предпочитает гендерно-нейтральное название своей должности, а не феминитив. Премьер-министра Италии Джорджу Мелони также просят называть "господином председателем Совета министров", циркуляр с соответствующей информацией ранее был адресован всем министерствам. Мелони в октябре 2022 года стала первой в истории Италии женщиной-премьером.

https://ria.ru/20230205/feminitivy-1849815053.html

https://ria.ru/20230405/shtraf-1863191398.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, италия