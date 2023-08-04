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Госдеп попросил Москву разъяснить условия для возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 04.08.2023
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22:24 04.08.2023 (обновлено: 22:25 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/sdelka-1888292337.html
Госдеп попросил Москву разъяснить условия для возобновления зерновой сделки
Госдеп попросил Москву разъяснить условия для возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 04.08.2023
Госдеп попросил Москву разъяснить условия для возобновления зерновой сделки
США хотят, чтобы Россия разъяснила, чего она хочет в обмен на возобновление черноморской зерновой инициативы, заявил глава санкционного управления... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T22:24
2023-08-04T22:25
россия
турция
сша
владимир путин
государственный департамент сша
оон
россельхозбанк
зерновая сделка
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. США хотят, чтобы Россия разъяснила, чего она хочет в обмен на возобновление черноморской зерновой инициативы, заявил глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О"Брайен. "Прежде всего России необходимо разъяснить, чего она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора", - сказал он на брифинге для журналистов. США, по словам О"Брайена, уже обозначили готовность "помочь с любым из этих вопросов". "Однако неясно, что Россия считает успехом", - сказал он. Вслед за госсекретарем Энтони Блинкеном О"Брайен повторил, что Россия в прошлом году экспортировала рекордные объемы зерна – 61,8 миллиона тонн, что "на 10-15% больше, чем в любом из предшествующих годов". "Если мерилом выступает продовольствие для планеты, то процесс, которым мы занимаемся совместно с ООН и Турцией, чтобы помочь российскому экспорту, работает, а российские жалобы выглядят как незначительные претензии к системе, которая работает очень хорошо", - сказал дипломат. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражениях против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин указывал, что Запад вывозил к себе большую часть украинского зерна при том, что главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
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россия, турция, сша, владимир путин, государственный департамент сша, оон, россельхозбанк, зерновая сделка, в мире
Россия, Турция, США, Владимир Путин, Государственный департамент США, ООН, Россельхозбанк, Зерновая сделка, В мире
Госдеп попросил Москву разъяснить условия для возобновления зерновой сделки

Представитель Госдепа попросил Москву разъяснить условия для возобновления зерновой сделки

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых в Гродненской области
Уборка урожая зерновых в Гродненской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Егор Еремов
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Уборка урожая зерновых в Гродненской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. США хотят, чтобы Россия разъяснила, чего она хочет в обмен на возобновление черноморской зерновой инициативы, заявил глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О"Брайен.
"Прежде всего России необходимо разъяснить, чего она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора", - сказал он на брифинге для журналистов.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки
21 июля, 08:00
США, по словам О"Брайена, уже обозначили готовность "помочь с любым из этих вопросов". "Однако неясно, что Россия считает успехом", - сказал он.
Вслед за госсекретарем Энтони Блинкеном О"Брайен повторил, что Россия в прошлом году экспортировала рекордные объемы зерна – 61,8 миллиона тонн, что "на 10-15% больше, чем в любом из предшествующих годов".
"Если мерилом выступает продовольствие для планеты, то процесс, которым мы занимаемся совместно с ООН и Турцией, чтобы помочь российскому экспорту, работает, а российские жалобы выглядят как незначительные претензии к системе, которая работает очень хорошо", - сказал дипломат.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражениях против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин указывал, что Запад вывозил к себе большую часть украинского зерна при том, что главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Проверка судна Норд Винд под флагом Барбадоса, которое следует с Украины с грузом зерна, в порту Стамбула - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Любой ценой: Турции нужна зерновая сделка
18 июля, 08:00
 
РоссияТурцияСШАВладимир ПутинГосударственный департамент СШАООНРоссельхозбанкЗерновая сделкаВ мире
 
 
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