https://ria.ru/20230804/sdelka-1888166269.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой

В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 04.08.2023

В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой

США должны поспособствовать осуществлению условий зерновой сделки в отношении России, а не только обещать это выполнить, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:21

2023-08-04T13:21

2023-08-04T13:21

украина

турция

россия

владимир путин

оон

россельхозбанк

swift

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. США должны поспособствовать осуществлению условий зерновой сделки в отношении России, а не только обещать это выполнить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Американцам не нужно обеспечивать никакую безопасность. Она обеспечивалась в рамках зерновой сделки, без американцев. Американцы должны, если хотят, поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть зерновой сделки. Не пообещать, что они задумаются об этом, а выполнить. Как только это будет сделано незамедлительно сделка будет возобновлена. Это было уже неоднократно сказано, в том числе президентом (РФ, Владимиром - ред.) Путиным", - сказал Песков. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230803/davlenie-1887995955.html

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турция

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украина, турция, россия, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift