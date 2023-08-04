Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна
Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту при зерновой сделке
© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© POOL
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Кремле не готовы верить звучащим из США уверениям о содействии российскому экспорту, если Москва вернется в зерновую сделку, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"На слово — нет", — так он ответил на соответствующий вопрос агентства.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул Россию за выход из зерновой сделки. Он в очередной раз повторил тезис о том, что американские санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения. По словам Блинкена, во время действия сделки США занимались решением проблем с доставкой и страхованием, в том числе писали письма в банки для обеспечения транзакций. И в случае возвращения России к договоренностям Вашингтон продолжит "делать все необходимое" для экспорта продовольствия, заверил госсекретарь.
Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России соглашение не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 18 июля Черноморская инициатива перестала действовать.
Песков при этом отмечал, что возвращение к зерновой сделке реально, но при условии выполнения всех обязательств перед Россией, в том числе переподключения Россельхозбанка к SWIFT.