https://ria.ru/20230804/sdelka-1888103569.html

Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна

Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна - РИА Новости, 04.08.2023

Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна

В Кремле не готовы верить звучащим из США уверениям о содействии российскому экспорту, если Москва вернется в зерновую сделку, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T08:58

2023-08-04T08:58

2023-08-04T10:16

сша

россия

москва

дмитрий песков

энтони блинкен

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_0:478:2789:2047_1920x0_80_0_0_ea00b4f52eb522490aac8ec22d424e48.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Кремле не готовы верить звучащим из США уверениям о содействии российскому экспорту, если Москва вернется в зерновую сделку, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."На слово — нет", — так он ответил на соответствующий вопрос агентства.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул Россию за выход из зерновой сделки. Он в очередной раз повторил тезис о том, что американские санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения. По словам Блинкена, во время действия сделки США занимались решением проблем с доставкой и страхованием, в том числе писали письма в банки для обеспечения транзакций. И в случае возвращения России к договоренностям Вашингтон продолжит "делать все необходимое" для экспорта продовольствия, заверил госсекретарь.Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России соглашение не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 18 июля Черноморская инициатива перестала действовать.Песков при этом отмечал, что возвращение к зерновой сделке реально, но при условии выполнения всех обязательств перед Россией, в том числе переподключения Россельхозбанка к SWIFT.

https://ria.ru/20230803/sdelka-1888055182.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, москва, дмитрий песков, энтони блинкен, зерновая сделка