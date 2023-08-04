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Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна - РИА Новости, 04.08.2023
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08:58 04.08.2023 (обновлено: 10:16 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/sdelka-1888103569.html
Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна
Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна - РИА Новости, 04.08.2023
Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна
В Кремле не готовы верить звучащим из США уверениям о содействии российскому экспорту, если Москва вернется в зерновую сделку, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T08:58
2023-08-04T10:16
сша
россия
москва
дмитрий песков
энтони блинкен
зерновая сделка
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Кремле не готовы верить звучащим из США уверениям о содействии российскому экспорту, если Москва вернется в зерновую сделку, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."На слово — нет", — так он ответил на соответствующий вопрос агентства.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул Россию за выход из зерновой сделки. Он в очередной раз повторил тезис о том, что американские санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения. По словам Блинкена, во время действия сделки США занимались решением проблем с доставкой и страхованием, в том числе писали письма в банки для обеспечения транзакций. И в случае возвращения России к договоренностям Вашингтон продолжит "делать все необходимое" для экспорта продовольствия, заверил госсекретарь.Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России соглашение не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 18 июля Черноморская инициатива перестала действовать.Песков при этом отмечал, что возвращение к зерновой сделке реально, но при условии выполнения всех обязательств перед Россией, в том числе переподключения Россельхозбанка к SWIFT.
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сша, россия, москва, дмитрий песков, энтони блинкен, зерновая сделка
США, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Энтони Блинкен, Зерновая сделка
Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна

Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту при зерновой сделке

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Кремле не готовы верить звучащим из США уверениям о содействии российскому экспорту, если Москва вернется в зерновую сделку, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"На слово — нет", — так он ответил на соответствующий вопрос агентства.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул Россию за выход из зерновой сделки. Он в очередной раз повторил тезис о том, что американские санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения. По словам Блинкена, во время действия сделки США занимались решением проблем с доставкой и страхованием, в том числе писали письма в банки для обеспечения транзакций. И в случае возвращения России к договоренностям Вашингтон продолжит "делать все необходимое" для экспорта продовольствия, заверил госсекретарь.
Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России соглашение не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 18 июля Черноморская инициатива перестала действовать.
Песков при этом отмечал, что возвращение к зерновой сделке реально, но при условии выполнения всех обязательств перед Россией, в том числе переподключения Россельхозбанка к SWIFT.
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