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Путин подписал закон о блокировке средств попавших под санкции иностранцев - РИА Новости, 04.08.2023
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14:12 04.08.2023 (обновлено: 14:57 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/sanktsii-1888183531.html
Путин подписал закон о блокировке средств попавших под санкции иностранцев
Путин подписал закон о блокировке средств попавших под санкции иностранцев - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон о блокировке средств попавших под санкции иностранцев
Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке средств и имущества иностранных юридических лиц, против которых Россия ввела ограничительные меры, следует... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:12
2023-08-04T14:57
владимир путин
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
украина
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке средств и имущества иностранных юридических лиц, против которых Россия ввела ограничительные меры, следует из документа на официальном портале правовой информации.В 2018 году в ответ на недружественные действия киевских властей российский лидер принял решение ввести специальные экономические меры в отношении отдельных украинских организаций и граждан. С тех пор была наработана правоприменительная практика, согласно которой и был подготовлен и принят этот закон.Он предусматривает единый подход к применению специальных мер, направленных на запрет или ограничение финопераций, блокирование средств и другого имущества, а также финансовых операций, совершаемых в интересах попавших под ограничения лиц.Сейчас такие меры используют в отношении иностранных государств, органов и должностных лиц, если их действия угрожают интересам и безопасности России и нарушают права и свободы ее граждан. Решение об их введении в каждом конкретном случае принимает президент на основе предложений Совета безопасности.Новый закон вводит понятие "блокируемые лица". Речь идет о тех, чьи средства блокируют в рамках экономических ограничений. К ним относятся иностранные государства, организации, граждане и лица без гражданства. В этот перечень также входят юрлица, в которых иностранцы могут прямо или косвенно распоряжаться самостоятельно или совместно более 50 процентов голосов в высшем органе управления.Согласно документу, кредитные, страховые и микрофинансовые организации, операторы финансовых платформ и информсистем, где выпускаются цифровые финансовые активы, а также операторы обмена ЦФА должны будут блокировать транзакции таких подконтрольных иностранцам юрлиц. Кроме того, Центробанк получит право применять к поднадзорным ему организациям, которые не выполняют эту обязанность, различные меры воздействия, а при неоднократном нарушении в течение года — отзывать у них лицензию.Организаторы азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе будут обязаны отказывать в приеме ставок и выплате выигрыша участникам, попавшим под специальные экономические меры. В случае регулярных нарушений в течение года ФНС России сможет через суд потребовать аннулировать лицензии таких организаторов.Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20230803/norvegiya-1887911157.html
https://ria.ru/20230719/visa-1885162199.html
https://ria.ru/20230502/imuschestvo-1869153147.html
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владимир путин, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, украина
Владимир Путин, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия, Украина
Путин подписал закон о блокировке средств попавших под санкции иностранцев

Путин подписал закон о блокировке средств попавших под санкции России иностранцев

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке средств и имущества иностранных юридических лиц, против которых Россия ввела ограничительные меры, следует из документа на официальном портале правовой информации.
В 2018 году в ответ на недружественные действия киевских властей российский лидер принял решение ввести специальные экономические меры в отношении отдельных украинских организаций и граждан. С тех пор была наработана правоприменительная практика, согласно которой и был подготовлен и принят этот закон.
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Он предусматривает единый подход к применению специальных мер, направленных на запрет или ограничение финопераций, блокирование средств и другого имущества, а также финансовых операций, совершаемых в интересах попавших под ограничения лиц.
Сейчас такие меры используют в отношении иностранных государств, органов и должностных лиц, если их действия угрожают интересам и безопасности России и нарушают права и свободы ее граждан. Решение об их введении в каждом конкретном случае принимает президент на основе предложений Совета безопасности.
Новый закон вводит понятие "блокируемые лица". Речь идет о тех, чьи средства блокируют в рамках экономических ограничений. К ним относятся иностранные государства, организации, граждане и лица без гражданства. В этот перечень также входят юрлица, в которых иностранцы могут прямо или косвенно распоряжаться самостоятельно или совместно более 50 процентов голосов в высшем органе управления.
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Согласно документу, кредитные, страховые и микрофинансовые организации, операторы финансовых платформ и информсистем, где выпускаются цифровые финансовые активы, а также операторы обмена ЦФА должны будут блокировать транзакции таких подконтрольных иностранцам юрлиц.
Кроме того, Центробанк получит право применять к поднадзорным ему организациям, которые не выполняют эту обязанность, различные меры воздействия, а при неоднократном нарушении в течение года — отзывать у них лицензию.
Организаторы азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе будут обязаны отказывать в приеме ставок и выплате выигрыша участникам, попавшим под специальные экономические меры. В случае регулярных нарушений в течение года ФНС России сможет через суд потребовать аннулировать лицензии таких организаторов.
Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
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