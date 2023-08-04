https://ria.ru/20230804/samolet-1888093398.html
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США - РИА Новости, 04.08.2023
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
Для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие похожие американские разработки, сообщили представители... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T03:37
2023-08-04T03:37
2023-08-04T10:21
безопасность
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виктор мураховский
су-57
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие похожие американские разработки, сообщили представители компании-разработчика ГосМКБ "Вымпел" в статье для журнала "Арсенал Отечества"."Можно констатировать тот факт, что в России разработки ракет "воздух — воздух" пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет", — говорится в публикации.По словам авторов, в отличие от США, в России разработка и испытания этих ракет проведены в кратчайшие сроки и уже началась стадия принятия на вооружение.РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках истребителя пятого поколения Су-57, пояснили специалисты.Как уточнил РИА Новости главный редактор журнала Виктор Мураховский, в РВВ-МД2 впервые среди ракет малой дальности используется инерциальная система управления, предназначенная для управления ракетой и ее стабилизации в автономном полете".Кроме того, отметил Мураховский, РВВ-МД2 оснащена линией радиокоррекции, которая позволяет с борта самолета уточнять координаты цели, повышая вероятность поражения летательных аппаратов противника.Еще одно преимущество новой ракеты, по словам главреда "Арсенала Отечества", — многоэлементная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения с повышенной помехозащищенностью.Новая ракета может поражать цели на всех ракурсах, в частности в задней полусфере — то есть РВВ-МД2 запускается вперед, разворачивается в воздухе и поражает летательный аппарат противника, находящийся позади Су-57, пояснил Мураховский.
https://ria.ru/20230804/zamena-1888092950.html
https://ria.ru/20230718/su-35-1884876292.html
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безопасность, сша, россия, виктор мураховский, су-57
Безопасность, США, Россия, Виктор Мураховский, Су-57
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
"Вымпел": для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие западные разработки
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие похожие американские разработки, сообщили представители компании-разработчика ГосМКБ "Вымпел" в статье для журнала "Арсенал Отечества
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"Можно констатировать тот факт, что в России разработки ракет "воздух — воздух" пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет", — говорится в публикации.
По словам авторов, в отличие от США, в России разработка и испытания этих ракет проведены в кратчайшие сроки и уже началась стадия принятия на вооружение.
РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках истребителя пятого поколения Су-57, пояснили специалисты.
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Как уточнил РИА Новости главный редактор журнала Виктор Мураховский
, в РВВ-МД2 впервые среди ракет малой дальности используется инерциальная система управления, предназначенная для управления ракетой и ее стабилизации в автономном полете".
Инерциальная система предполагает, что боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно, без внешних ориентиров и сигналов.
Кроме того, отметил Мураховский, РВВ-МД2 оснащена линией радиокоррекции, которая позволяет с борта самолета уточнять координаты цели, повышая вероятность поражения летательных аппаратов противника.
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Еще одно преимущество новой ракеты, по словам главреда "Арсенала Отечества", — многоэлементная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения с повышенной помехозащищенностью.
Новая ракета может поражать цели на всех ракурсах, в частности в задней полусфере — то есть РВВ-МД2 запускается вперед, разворачивается в воздухе и поражает летательный аппарат противника, находящийся позади Су-57, пояснил Мураховский.
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