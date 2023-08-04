Рейтинг@Mail.ru
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 04.08.2023 (обновлено: 10:21 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/samolet-1888093398.html
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США - РИА Новости, 04.08.2023
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
Для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие похожие американские разработки, сообщили представители... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T03:37
2023-08-04T10:21
безопасность
сша
россия
виктор мураховский
су-57
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782846020_0:56:1876:1111_1920x0_80_0_0_043e217edc0caf91a4d05c46ab57a605.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие похожие американские разработки, сообщили представители компании-разработчика ГосМКБ "Вымпел" в статье для журнала "Арсенал Отечества".&quot;Можно констатировать тот факт, что в России разработки ракет &quot;воздух — воздух&quot; пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет&quot;, — говорится в публикации.По словам авторов, в отличие от США, в России разработка и испытания этих ракет проведены в кратчайшие сроки и уже началась стадия принятия на вооружение.РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках истребителя пятого поколения Су-57, пояснили специалисты.Как уточнил РИА Новости главный редактор журнала Виктор Мураховский, в РВВ-МД2 впервые среди ракет малой дальности используется инерциальная система управления, предназначенная для управления ракетой и ее стабилизации в автономном полете".Кроме того, отметил Мураховский, РВВ-МД2 оснащена линией радиокоррекции, которая позволяет с борта самолета уточнять координаты цели, повышая вероятность поражения летательных аппаратов противника.Еще одно преимущество новой ракеты, по словам главреда "Арсенала Отечества", — многоэлементная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения с повышенной помехозащищенностью.Новая ракета может поражать цели на всех ракурсах, в частности в задней полусфере — то есть РВВ-МД2 запускается вперед, разворачивается в воздухе и поражает летательный аппарат противника, находящийся позади Су-57, пояснил Мураховский.
https://ria.ru/20230804/zamena-1888092950.html
https://ria.ru/20230718/su-35-1884876292.html
https://ria.ru/20230710/istrebiteli-1883228740.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782846020_179:0:1760:1186_1920x0_80_0_0_0d4968e220e2c8d147917e935e220a34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сша, россия, виктор мураховский, су-57
Безопасность, США, Россия, Виктор Мураховский, Су-57
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США

"Вымпел": для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие западные разработки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие похожие американские разработки, сообщили представители компании-разработчика ГосМКБ "Вымпел" в статье для журнала "Арсенал Отечества".
«

"Можно констатировать тот факт, что в России разработки ракет "воздух — воздух" пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет", — говорится в публикации.

По словам авторов, в отличие от США, в России разработка и испытания этих ракет проведены в кратчайшие сроки и уже началась стадия принятия на вооружение.
РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках истребителя пятого поколения Су-57, пояснили специалисты.
Самолет Як-152 - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В ПАО "Яковлев" ищут замену немецкому двигателю на Як-152
03:23
Как уточнил РИА Новости главный редактор журнала Виктор Мураховский, в РВВ-МД2 впервые среди ракет малой дальности используется инерциальная система управления, предназначенная для управления ракетой и ее стабилизации в автономном полете".

Инерциальная система предполагает, что боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно, без внешних ориентиров и сигналов.

Кроме того, отметил Мураховский, РВВ-МД2 оснащена линией радиокоррекции, которая позволяет с борта самолета уточнять координаты цели, повышая вероятность поражения летательных аппаратов противника.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
ВКС получили очередную партию истребителей Су-35С
18 июля, 15:18
Еще одно преимущество новой ракеты, по словам главреда "Арсенала Отечества", — многоэлементная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения с повышенной помехозащищенностью.
Новая ракета может поражать цели на всех ракурсах, в частности в задней полусфере — то есть РВВ-МД2 запускается вперед, разворачивается в воздухе и поражает летательный аппарат противника, находящийся позади Су-57, пояснил Мураховский.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Россия вдвое нарастила выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд СВО
10 июля, 12:42
 
БезопасностьСШАРоссияВиктор МураховскийСу-57
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала