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В Кремле пока не приняли решение, кто представит Россию на саммите G20
В Кремле пока не приняли решение, кто представит Россию на саммите G20 - РИА Новости, 04.08.2023
В Кремле пока не приняли решение, кто представит Россию на саммите G20
Россия пока не приняла решение, кто будет представлять страну на саммите G20, который пройдет в начале сентября в Индии, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:29
2023-08-04T13:29
2023-08-04T13:29
россия
индия
большая двадцатка
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия пока не приняла решение, кто будет представлять страну на саммите G20, который пройдет в начале сентября в Индии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока нет", - ответил Песков на вопрос о том, известно ли, кто поедет от России на саммит. Ранее 30 июля во время второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не думал о собственном участии в саммите G20.
https://ria.ru/20230727/putin-1886551898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, большая двадцатка, политика, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Индия, Большая двадцатка, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле пока не приняли решение, кто представит Россию на саммите G20
Песков: Россия пока не приняла решение, кто в сентябре поедет на саммит G20 в Индию