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В Кремле пока не приняли решение, кто представит Россию на саммите G20 - РИА Новости, 04.08.2023
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13:29 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/sammit-1888169357.html
В Кремле пока не приняли решение, кто представит Россию на саммите G20
В Кремле пока не приняли решение, кто представит Россию на саммите G20 - РИА Новости, 04.08.2023
В Кремле пока не приняли решение, кто представит Россию на саммите G20
Россия пока не приняла решение, кто будет представлять страну на саммите G20, который пройдет в начале сентября в Индии, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:29
2023-08-04T13:29
россия
индия
большая двадцатка
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия пока не приняла решение, кто будет представлять страну на саммите G20, который пройдет в начале сентября в Индии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока нет", - ответил Песков на вопрос о том, известно ли, кто поедет от России на саммит. Ранее 30 июля во время второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не думал о собственном участии в саммите G20.
https://ria.ru/20230727/putin-1886551898.html
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россия, индия, большая двадцатка, политика, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Индия, Большая двадцатка, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле пока не приняли решение, кто представит Россию на саммите G20

Песков: Россия пока не приняла решение, кто в сентябре поедет на саммит G20 в Индию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия пока не приняла решение, кто будет представлять страну на саммите G20, который пройдет в начале сентября в Индии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет", - ответил Песков на вопрос о том, известно ли, кто поедет от России на саммит.
Ранее 30 июля во время второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не думал о собственном участии в саммите G20.
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РоссияИндияБольшая двадцаткаПолитикаДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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