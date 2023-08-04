https://ria.ru/20230804/sammit-1888169357.html

В Кремле пока не приняли решение, кто представит Россию на саммите G20

В Кремле пока не приняли решение, кто представит Россию на саммите G20 - РИА Новости, 04.08.2023

В Кремле пока не приняли решение, кто представит Россию на саммите G20

Россия пока не приняла решение, кто будет представлять страну на саммите G20, который пройдет в начале сентября в Индии, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:29

2023-08-04T13:29

2023-08-04T13:29

россия

индия

большая двадцатка

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия пока не приняла решение, кто будет представлять страну на саммите G20, который пройдет в начале сентября в Индии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока нет", - ответил Песков на вопрос о том, известно ли, кто поедет от России на саммит. Ранее 30 июля во время второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не думал о собственном участии в саммите G20.

https://ria.ru/20230727/putin-1886551898.html

россия

индия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, индия, большая двадцатка, политика, дмитрий песков, владимир путин