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Роспотребнадзор: профилактики на рынке товаров и услуг недостаточно
Роспотребнадзор: профилактики на рынке товаров и услуг недостаточно - РИА Новости, 04.08.2023
Роспотребнадзор: профилактики на рынке товаров и услуг недостаточно
Профилактических мероприятий на рынке товаров и услуг в России недостаточно, выявление недобросовестных практик возможно зачастую лишь при проведении... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:22
2023-08-04T15:22
2023-08-04T15:24
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Профилактических мероприятий на рынке товаров и услуг в России недостаточно, выявление недобросовестных практик возможно зачастую лишь при проведении полноценных контрольных мероприятий, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В Роспотребнадзоре под председательством руководителя службы Анны Поповой состоялось заседание коллегии Роспотребнадзора по вопросу "О мерах по противодействию недобросовестным практикам на потребительском рынке товаров и услуг". "Было отмечено, что в настоящий момент профилактические мероприятия в недостаточной степени стимулируют контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований в сфере защиты прав потребителей. В то же время выявление недобросовестных практик, наносящих ущерб потребителям, зачастую возможно лишь при проведении полноценных контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом – контрольной закупки, выездной проверки, документарной проверки",- говорится в сообщении. На сегодняшний день проведение таких мероприятий ограничено действующим мораторием на проверки, уточнили в пресс-службе. По итогам коллегии будет подготовлен перечень решений, учитывающий позиции, озвученные в ходе мероприятия. Исполнение решений коллегии взято под личный контроль Поповой, отметили в ведомстве.
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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика
Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Экономика
Роспотребнадзор: профилактики на рынке товаров и услуг недостаточно
Роспотребнадзор: профилактических мероприятий на российском рынке недостаточно
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Профилактических мероприятий на рынке товаров и услуг в России недостаточно, выявление недобросовестных практик возможно зачастую лишь при проведении полноценных контрольных мероприятий, сообщила
пресс-служба Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре под председательством руководителя службы Анны Поповой
состоялось заседание коллегии Роспотребнадзора по вопросу "О мерах по противодействию недобросовестным практикам на потребительском рынке товаров и услуг".
"Было отмечено, что в настоящий момент профилактические мероприятия в недостаточной степени стимулируют контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований в сфере защиты прав потребителей. В то же время выявление недобросовестных практик, наносящих ущерб потребителям, зачастую возможно лишь при проведении полноценных контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом – контрольной закупки, выездной проверки, документарной проверки",- говорится в сообщении.
На сегодняшний день проведение таких мероприятий ограничено действующим мораторием на проверки, уточнили в пресс-службе.
По итогам коллегии будет подготовлен перечень решений, учитывающий позиции, озвученные в ходе мероприятия. Исполнение решений коллегии взято под личный контроль Поповой, отметили в ведомстве.
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