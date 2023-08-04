Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор: профилактики на рынке товаров и услуг недостаточно - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 04.08.2023 (обновлено: 15:24 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/rynok-1888210380.html
Роспотребнадзор: профилактики на рынке товаров и услуг недостаточно
Роспотребнадзор: профилактики на рынке товаров и услуг недостаточно - РИА Новости, 04.08.2023
Роспотребнадзор: профилактики на рынке товаров и услуг недостаточно
Профилактических мероприятий на рынке товаров и услуг в России недостаточно, выявление недобросовестных практик возможно зачастую лишь при проведении... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:22
2023-08-04T15:24
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884825481_0:260:3178:2048_1920x0_80_0_0_7d186dc55c244e27c88165250be0450c.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Профилактических мероприятий на рынке товаров и услуг в России недостаточно, выявление недобросовестных практик возможно зачастую лишь при проведении полноценных контрольных мероприятий, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В Роспотребнадзоре под председательством руководителя службы Анны Поповой состоялось заседание коллегии Роспотребнадзора по вопросу "О мерах по противодействию недобросовестным практикам на потребительском рынке товаров и услуг". "Было отмечено, что в настоящий момент профилактические мероприятия в недостаточной степени стимулируют контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований в сфере защиты прав потребителей. В то же время выявление недобросовестных практик, наносящих ущерб потребителям, зачастую возможно лишь при проведении полноценных контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом – контрольной закупки, выездной проверки, документарной проверки",- говорится в сообщении. На сегодняшний день проведение таких мероприятий ограничено действующим мораторием на проверки, уточнили в пресс-службе. По итогам коллегии будет подготовлен перечень решений, учитывающий позиции, озвученные в ходе мероприятия. Исполнение решений коллегии взято под личный контроль Поповой, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230803/arbuzy-1888021763.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884825481_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_2c293a7529600d44ebe19b386c3b8dda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика
Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Экономика
Роспотребнадзор: профилактики на рынке товаров и услуг недостаточно

Роспотребнадзор: профилактических мероприятий на российском рынке недостаточно

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПродуктовая ярмарка
Продуктовая ярмарка - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Продуктовая ярмарка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Профилактических мероприятий на рынке товаров и услуг в России недостаточно, выявление недобросовестных практик возможно зачастую лишь при проведении полноценных контрольных мероприятий, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре под председательством руководителя службы Анны Поповой состоялось заседание коллегии Роспотребнадзора по вопросу "О мерах по противодействию недобросовестным практикам на потребительском рынке товаров и услуг".
"Было отмечено, что в настоящий момент профилактические мероприятия в недостаточной степени стимулируют контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований в сфере защиты прав потребителей. В то же время выявление недобросовестных практик, наносящих ущерб потребителям, зачастую возможно лишь при проведении полноценных контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом – контрольной закупки, выездной проверки, документарной проверки",- говорится в сообщении.
На сегодняшний день проведение таких мероприятий ограничено действующим мораторием на проверки, уточнили в пресс-службе.
По итогам коллегии будет подготовлен перечень решений, учитывающий позиции, озвученные в ходе мероприятия. Исполнение решений коллегии взято под личный контроль Поповой, отметили в ведомстве.
Сбор урожая арбузов - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Роспотребнадзор рассказал, где не следует покупать арбузы
Вчера, 17:05
 
РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала