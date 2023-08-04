https://ria.ru/20230804/rynok-1888210380.html

Роспотребнадзор: профилактики на рынке товаров и услуг недостаточно

Роспотребнадзор: профилактики на рынке товаров и услуг недостаточно - РИА Новости, 04.08.2023

Роспотребнадзор: профилактики на рынке товаров и услуг недостаточно

Профилактических мероприятий на рынке товаров и услуг в России недостаточно, выявление недобросовестных практик возможно зачастую лишь при проведении... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:22

2023-08-04T15:22

2023-08-04T15:24

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

экономика

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Профилактических мероприятий на рынке товаров и услуг в России недостаточно, выявление недобросовестных практик возможно зачастую лишь при проведении полноценных контрольных мероприятий, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В Роспотребнадзоре под председательством руководителя службы Анны Поповой состоялось заседание коллегии Роспотребнадзора по вопросу "О мерах по противодействию недобросовестным практикам на потребительском рынке товаров и услуг". "Было отмечено, что в настоящий момент профилактические мероприятия в недостаточной степени стимулируют контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований в сфере защиты прав потребителей. В то же время выявление недобросовестных практик, наносящих ущерб потребителям, зачастую возможно лишь при проведении полноценных контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом – контрольной закупки, выездной проверки, документарной проверки",- говорится в сообщении. На сегодняшний день проведение таких мероприятий ограничено действующим мораторием на проверки, уточнили в пресс-службе. По итогам коллегии будет подготовлен перечень решений, учитывающий позиции, озвученные в ходе мероприятия. Исполнение решений коллегии взято под личный контроль Поповой, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230803/arbuzy-1888021763.html

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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика