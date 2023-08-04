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РЭО создаст цифровые модели 20 свалок в новых регионах
РЭО создаст цифровые модели 20 свалок в новых регионах - РИА Новости, 04.08.2023
РЭО создаст цифровые модели 20 свалок в новых регионах
Российский экологический оператор создаст цифровые модели 20 мусорных полигонов, расположенных в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях при помощи... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T00:24
2023-08-04T00:24
2023-08-04T00:24
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российский экологический оператор создаст цифровые модели 20 мусорных полигонов, расположенных в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях при помощи наземного лазерного сканирования, еще 80 полигонов в 37 регионах России оцифруют с помощью дронов, сообщили в компании. "Мониторинг объектов инфраструктуры обращения с ТКО с использованием беспилотных воздушных судов на сегодняшний день самый эффективный инструмент получения объективных данных оперативно. В связи с чем РЭО в 2023 году продолжит и расширит проект - будет созданы трехмерные цифровые модели еще 100 полигонов, 20 из них находятся в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, где будет проведено наземное лазерное сканирование. По остальным 80 полигонам - воздушный мониторинг", - сообщил журналистам заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров. Как отметили в компании, в 2022 году РЭО построил 3D-модели 496 полигонов (всего в России их около 900) и оценил их остаточную вместимость, зафиксировав более трех тысяч нарушений. Среди них - тления, возгорания, выход отходов за границы участка, отсутствие ограждения и обводных каналов по периметру объекта и другие. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.
https://ria.ru/20230804/poligony-1888087154.html
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технологии, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, общество
Технологии, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Общество
РЭО создаст цифровые модели 20 свалок в новых регионах
РЭО создаст цифровые модели 20 свалок в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях