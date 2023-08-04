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РЭО начнет дистанционно мониторить мусорные полигоны

РЭО начнет дистанционно мониторить мусорные полигоны - РИА Новости, 04.08.2023

РЭО начнет дистанционно мониторить мусорные полигоны

Российский экологический оператор начнет применять удаленный мониторинг мусорных полигонов с помощью беспилотников и "дронопортов", сообщили в компании. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T00:12

2023-08-04T00:12

2023-08-04T00:12

технологии

россия

нижегородская область

алексей макрушин

общество

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российский экологический оператор начнет применять удаленный мониторинг мусорных полигонов с помощью беспилотников и "дронопортов", сообщили в компании. "Удаленный мониторинг полигонов станет возможен благодаря использованию дронопорта. Это инструмент, который уже на постоянной основе применяется для оперативного мониторинга строительства и эксплуатации объектов. В нашей отрасли технология уже протестирована на полигоне Нижегородской области в течение 3-х дней. В 2023 году мы планируем увеличить период тестирования до пяти месяцев", - сообщил журналистам заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров. По его словам, в 2024 году компания планирует применить опыт Нижегородской области и в других субъектах России, оборудовав часть полигонов отечественными дронопортами и дронами в рамках национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). Регион, желающий внедрить такую технологию, должен заполнить заявку на сайте РЭО. "После тестирования технологии удаленного мониторинга при помощи дронопорта на действующих полигонах, станут понятны возможности расширения их применения в целом в отрасли. Ведь важно не только привести действующие объекты обращения с ТКО в соответствие с требованиями законодательства, но и обеспечить соблюдение всех норм при строительстве новых объектов.", - добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО - курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.

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технологии, россия, нижегородская область, алексей макрушин, общество