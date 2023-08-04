https://ria.ru/20230804/remont-1888124694.html

В Тверской области в 2023 году отремонтируют 15 школ по регпрограмме

В Тверской области в 2023 году отремонтируют 15 школ по регпрограмме - РИА Новости, 04.08.2023

В Тверской области в 2023 году отремонтируют 15 школ по регпрограмме

В Тверской области в 2023 году отремонтируют 15 школ по региональной программе модернизации учреждений среднего образования, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:51

2023-08-04T10:51

2023-08-04T10:51

тверская область

тверь

торжокский район

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 4 авг – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году отремонтируют 15 школ по региональной программе модернизации учреждений среднего образования, сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор региона Игорь Руденя проверил в Торжокском районе готовность Мошковской школы к приему детей после капитального ремонта. "На примере Мошковской школы видим хороший опыт реализации проекта. Также видим, что достаточно успешно реализуются рекомендации и методические стандарты по ремонту школ. Они касаются приведения в порядок классов, спортзалов, столовых, санитарных узлов, приобретения оборудования. Это важно в рамках нашей демографической политики. При посещении отметили необходимость ремонта плаца перед школой. За три года планируем максимально охватить работами такие площадки у школ Верхневолжья", - привели в пресс-службе слова Рудени. В школе отремонтированы фасад, входные группы, внутренние помещения, инженерные системы, заменены оконные блоки. Полностью оборудованы пищеблок, кабинеты технологии и домоводства, для учебных кабинетов приобретена новая мебель, интерактивные панели, компьютеры. Преобразованы гардероб, зоны отдыха и библиотека школы, в которой начнет работу центр школьных инициатив и медиа-информационный центр. При осмотре школы Руденя дал ряд поручений, касающихся обеспечения комфорта и безопасности учащихся. Кроме того, поручено проработать вопрос об устройстве системы водоотведения. Первого сентября в школу придут 140 детей, в том числе воспитанники семейного центра Торжокского района. При школе создан отряд юнармейцев, ведется работа по профориентации ребят, действуют творческие и спортивные объединения, центр образования естественно-научного профиля "Точка роста". Всего в Тверской области в 2023 году по программе модернизации школ в работе находятся 15 объектов образования: в Твери, Лихославльском, Пеновском, Калининском, Фировском, Андреапольском, Калязинском округах и Торжокском районе. Большинство из них начнут работу 1 сентября 2023 года, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230801/natsproekt-1887637581.html

https://ria.ru/20230721/obuchenie-1885557682.html

тверь

торжокский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, торжокский район, игорь руденя