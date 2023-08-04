https://ria.ru/20230804/rabota-1888085911.html

Названа температура, при которой можно работать меньше

Названа температура, при которой можно работать меньше - РИА Новости, 04.08.2023

Названа температура, при которой можно работать меньше

Работодатель обязан сократить продолжительность рабочего дня сотрудников, если в жаркую погоду он не может обеспечить определенные условия в помещении,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T04:15

2023-08-04T04:15

2023-08-04T06:16

общество

россия

олег бабич

ассоциация "юристы за трудовые права"

работа

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МОСКВА, 04 авг — РИА Новости. Работодатель обязан сократить продолжительность рабочего дня сотрудников, если в жаркую погоду он не может обеспечить определенные условия в помещении, рассказал в интервью радио Sputnik юрист, член ассоциации "Юристы за трудовые права" Олег Бабич.Трудовой кодекс Российской Федерации обязывает работодателей принимать меры, чтобы их сотрудники выполняли профессиональные задачи в максимально безопасных для здоровья условиях. В летнюю жару, например, продолжительность рабочего дня следует уменьшать, если температура в производственном или служебном помещении превышает 28 градусов, отметил Бабич."Предельная норма, при которой сохраняется стандартная продолжительность рабочего дня, — это 28 градусов. Если температура в помещении превышает этот порог на 0,5 градуса, надо сокращать рабочий день на один час. Если воздух прогревается до 29 градусов, то на два часа. При температуре 30,5 градуса — на четыре часа", — пояснил он.По правилам, работодатель должен позаботиться об оказании медицинской помощи сотрудникам, если температура в здании выше нормы, продолжил Бабич. На рабочих местах должны быть аптечки, добавил он. Кроме того, по словам юриста, нормативные акты предписывают обеспечивать работников питьевой водой в жаркую погоду.Работодатель должен обеспечивать сотрудников при таких высоких температурах прохладительными напитками. Без воды в жару работать невозможно, заключил Бабич.

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общество, россия, олег бабич, ассоциация "юристы за трудовые права", работа