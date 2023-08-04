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Названа температура, при которой можно работать меньше
Названа температура, при которой можно работать меньше - РИА Новости, 04.08.2023
Названа температура, при которой можно работать меньше
Работодатель обязан сократить продолжительность рабочего дня сотрудников, если в жаркую погоду он не может обеспечить определенные условия в помещении,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T04:15
2023-08-04T04:15
2023-08-04T06:16
общество
россия
олег бабич
ассоциация "юристы за трудовые права"
работа
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МОСКВА, 04 авг — РИА Новости. Работодатель обязан сократить продолжительность рабочего дня сотрудников, если в жаркую погоду он не может обеспечить определенные условия в помещении, рассказал в интервью радио Sputnik юрист, член ассоциации "Юристы за трудовые права" Олег Бабич.Трудовой кодекс Российской Федерации обязывает работодателей принимать меры, чтобы их сотрудники выполняли профессиональные задачи в максимально безопасных для здоровья условиях. В летнюю жару, например, продолжительность рабочего дня следует уменьшать, если температура в производственном или служебном помещении превышает 28 градусов, отметил Бабич."Предельная норма, при которой сохраняется стандартная продолжительность рабочего дня, — это 28 градусов. Если температура в помещении превышает этот порог на 0,5 градуса, надо сокращать рабочий день на один час. Если воздух прогревается до 29 градусов, то на два часа. При температуре 30,5 градуса — на четыре часа", — пояснил он.По правилам, работодатель должен позаботиться об оказании медицинской помощи сотрудникам, если температура в здании выше нормы, продолжил Бабич. На рабочих местах должны быть аптечки, добавил он. Кроме того, по словам юриста, нормативные акты предписывают обеспечивать работников питьевой водой в жаркую погоду.Работодатель должен обеспечивать сотрудников при таких высоких температурах прохладительными напитками. Без воды в жару работать невозможно, заключил Бабич.
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общество, россия, олег бабич, ассоциация "юристы за трудовые права", работа
Общество, Россия, Олег Бабич, Ассоциация "Юристы за трудовые права", Работа
Названа температура, при которой можно работать меньше
Юрист Бабич: работникам положено сокращение рабочего дня при температуре от 28,5 градусов
МОСКВА, 04 авг — РИА Новости.
Работодатель обязан сократить продолжительность рабочего дня сотрудников, если в жаркую погоду он не может обеспечить определенные условия в помещении, рассказал в интервью
радио Sputnik юрист, член ассоциации "Юристы за трудовые права" Олег Бабич.
Трудовой кодекс Российской Федерации обязывает работодателей принимать меры, чтобы их сотрудники выполняли профессиональные задачи в максимально безопасных для здоровья условиях. В летнюю жару, например, продолжительность рабочего дня следует уменьшать, если температура в производственном или служебном помещении превышает 28 градусов, отметил Бабич.
«
"Предельная норма, при которой сохраняется стандартная продолжительность рабочего дня, — это 28 градусов. Если температура в помещении превышает этот порог на 0,5 градуса, надо сокращать рабочий день на один час. Если воздух прогревается до 29 градусов, то на два часа. При температуре 30,5 градуса — на четыре часа", — пояснил он.
По правилам, работодатель должен позаботиться об оказании медицинской помощи сотрудникам, если температура в здании выше нормы, продолжил Бабич. На рабочих местах должны быть аптечки, добавил он. Кроме того, по словам юриста, нормативные акты предписывают обеспечивать работников питьевой водой в жаркую погоду.
Работодатель должен обеспечивать сотрудников при таких высоких температурах прохладительными напитками. Без воды в жару работать невозможно, заключил Бабич.
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