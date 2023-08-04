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В некоторых районах Крыма сработала ПВО - РИА Новости, 04.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:22 04.08.2023 (обновлено: 07:18 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/pvo-1888094056.html
В некоторых районах Крыма сработала ПВО
В некоторых районах Крыма сработала ПВО - РИА Новости, 04.08.2023
В некоторых районах Крыма сработала ПВО
Противовоздушная оборона сработала в некоторых районах полуострова, все объекты сбиты, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T04:22
2023-08-04T07:18
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
происшествия
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Противовоздушная оборона сработала в некоторых районах полуострова, все объекты сбиты, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале."В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет", — написал Крючков.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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республика крым, россия, происшествия, олег крючков
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, Происшествия, Олег Крючков
В некоторых районах Крыма сработала ПВО

Советник главы Крыма Крючков: в некоторых районах полуострова сработала ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Противовоздушная оборона сработала в некоторых районах полуострова, все объекты сбиты, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.
"В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет", — написал Крючков.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымРоссияПроисшествияОлег Крючков
 
 
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