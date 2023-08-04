https://ria.ru/20230804/pvo-1888094056.html

В некоторых районах Крыма сработала ПВО

В некоторых районах Крыма сработала ПВО - РИА Новости, 04.08.2023

В некоторых районах Крыма сработала ПВО

Противовоздушная оборона сработала в некоторых районах полуострова, все объекты сбиты, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T04:22

2023-08-04T04:22

2023-08-04T07:18

специальная военная операция на украине

республика крым

россия

происшествия

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Противовоздушная оборона сработала в некоторых районах полуострова, все объекты сбиты, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале."В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет", — написал Крючков.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230804/obstrely-1888086781.html

республика крым

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, россия, происшествия, олег крючков