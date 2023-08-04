https://ria.ru/20230804/pvo-1888094056.html
В некоторых районах Крыма сработала ПВО
В некоторых районах Крыма сработала ПВО - РИА Новости, 04.08.2023
В некоторых районах Крыма сработала ПВО
Противовоздушная оборона сработала в некоторых районах полуострова, все объекты сбиты, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T04:22
2023-08-04T04:22
2023-08-04T07:18
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
происшествия
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Противовоздушная оборона сработала в некоторых районах полуострова, все объекты сбиты, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале."В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет", — написал Крючков.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230804/obstrely-1888086781.html
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республика крым, россия, происшествия, олег крючков
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, Происшествия, Олег Крючков
В некоторых районах Крыма сработала ПВО
Советник главы Крыма Крючков: в некоторых районах полуострова сработала ПВО